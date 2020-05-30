В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом

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За 29 мая на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 — по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. 27 из них — завозные из-за границы, 74 — из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 261 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

Выздоровевших за весь период — 229 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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