Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: за неделю суд оштрафовал почти 40 человек ● «Коронавирусное лето»: что можно, а что нельзя с 1 июня в Севастополе ● В Евпатории сотрудники обсерватора увольняются после обращения к Путину ● Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2364 человека ● Крымские санатории возобновят работу с 15 июня
В Крыму еще шесть случаев заражения коронавирусом
фото © Новости Крыма
За 29 мая на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 — по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. 27 из них — завозные из-за границы, 74 — из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 261 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.
Выздоровевших за весь период — 229 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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