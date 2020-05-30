Спорткомплекс «Крымский» в Алуште откроется для сборных России с середины июня

Спорткомплекс «Крымский», расположенный в Алуште, возобновит работу с 1 июня.

Первые группы начнут тренировки в спорткомплексе с середины июня, сообщила пресс-служба министерства спорта Республики Крым.

«Сборные команды России будут заезжать поэтапно малыми группами, начиная с 15 июня 2020 года. Заезд и проживание будут организованы таким образом, чтобы спортсмены, тренеры и специалисты из различных сборных команд не пересекались друг с другом. Сборные команды по видам спорта будут размещены по разным корпусам. Размещение будет реализовано в соответствии со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и необходимыми мерами безопасности», – отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что приезжающие в спорткомплекс будут дважды проходить тестирование на коронавирус. «После первого тестирования по прибытии они в течение семи дней будут находиться на самоизоляции и затем пройдут повторное тестирование», – уточнила пресс-служба республиканского минспорта.

При наличии отрицательных результатов тестов на коронавирус спортсмены пройдут углубленное медицинское обследование, по итогам которого для каждого будут разработаны рекомендации. Все тестирования и обследования проведет Центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства. Только после прохождения углубленного медобследования спортсмены приступят к тренировочным мероприятиям.

Сейчас продолжается реконструкция объекта в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Общая стоимость модернизации «Крымского» составит около 2,3 млрд рублей. Новый комплекс будет представлять собой 7-этажный спортивный блок с пищеблоком общей площадью более 9 тыс кв. м, открытый универсальный бассейн на 4,5 тыс кв. м с трибунами, закрытый паркинг на 798 кв. м. Здесь же расположится 11-этажная гостиница с медико-восстановительным центром, общая площадь которых составит более 6 тыс кв. м. В спортивном секторе центра будут обустроены современные тренажерные залы, универсальный зал для занятий волейболом, баскетболом, гандболом и бадминтоном, залы для хореографии и бокса.

Легендарный спортивный комплекс «Спартак», расположенный в Алуште, в апреле 2016 года был передан в федеральную собственность, на его базе был создан первый и единственный в республике федеральный тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» министерства спорта РФ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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