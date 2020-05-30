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Происшествия

С начала мая в Крыму 17 человек погибли в ДТП

14:44 суббота, 30 мая 2020

В мае текущего года на территории Республики Крым зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в которых 17 человек погибли, 76 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Каждое третье ДТП произошло с участием водителей мототранспорта - всего 18 ДТП. В результате 4 человека погибли и 23 травмированы. Наибольшее количество происшествий с участием мототранспорта произошло в городах Ялте, Евпатории, Симферополе, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Ленинском, Раздольненском и Симферопольском районах», - сообщили в МВД.

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