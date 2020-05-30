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Ремонт дороги в Севастополе убил 256 деревьев

Ремонт дороги в Севастополе убил 256 деревьев

фото © Форпост

В ходе ремонта улицы Льва Толстого в Севастополе срубили 256 деревьев и 222 кустарника.

Об этом сообщает телеканал НТС со ссылкой на начальника отдела лесного хозяйства Управления ООПТ, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства Севприроднадзора Роман Денисов.

Чиновник отметил, что все снесенные деревья были старовозрастными, и порубочный билет подрядчику был выдан на законных основаниях.

«Хочу заверить граждан, что специалисты Севприроднадзора и других исполнительных органов государственной власти города Севастополя очень взвешенно относятся к этим вопросам и не допускают нарушения закона при выдаче тем или иным юридическим лицам подобных документов», – сказал Денисов.

Напомним, разрешение убрать более четырехсот деревьев и кустарников подрядчик получил в связи с расширением дороги. Но «под топор» пойдет не все: 192 дерева и 309 кустарников будут сохранены.

В тексте использованы материалы: Форпост

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