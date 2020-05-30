Ремонт дороги в Севастополе убил 256 деревьев

фото © Форпост

В ходе ремонта улицы Льва Толстого в Севастополе срубили 256 деревьев и 222 кустарника.

Об этом сообщает телеканал НТС со ссылкой на начальника отдела лесного хозяйства Управления ООПТ, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства Севприроднадзора Роман Денисов.

Чиновник отметил, что все снесенные деревья были старовозрастными, и порубочный билет подрядчику был выдан на законных основаниях.

«Хочу заверить граждан, что специалисты Севприроднадзора и других исполнительных органов государственной власти города Севастополя очень взвешенно относятся к этим вопросам и не допускают нарушения закона при выдаче тем или иным юридическим лицам подобных документов», – сказал Денисов.

Напомним, разрешение убрать более четырехсот деревьев и кустарников подрядчик получил в связи с расширением дороги. Но «под топор» пойдет не все: 192 дерева и 309 кустарников будут сохранены.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID помог: в Симферополе пара краснокнижных птиц принесла потомство. В симферопольском зооуголке пара белоголовых сипов принесла потомство.

За время самоизоляции в Крыму улучшилось состояние растений и стало больше птиц. Экологический мониторинг за последние полтора месяца в Крыму показал: состояние растений улучшилось, воздух стал чище, а птиц — больше.

Жителей Крыма обвинили в экологическом эгоизме. В Крыму не реализовываются проекты по строительству экотехнопарков, которые специализируются на сортировке и переработке бытовых отходов, из-за «экологического эгоизма» крымчан.

«Земля, тряпки и битое стекло». На пляж в Партените свалили строительный мусор. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в поселке Партенит на пляж свалили строительный мусор.