Прогноз погоды в Крыму на субботу 30 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 30 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные дожди), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (Местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 16, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 29 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 17, в Николаевке - 16, в Севастополе - 15, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 16, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 26, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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