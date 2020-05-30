Новую взлетно-посадочную полосу аэропорта Симферополь забетонировали на 80 процентов

Высокопрочное бетонное покрытие новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта Симферополь готово на 80%.

Строители уже уложили финишный слой бетона на 2,7-километровом участке полосы. Общая протяженность строящейся ВПП составит 3200 метров, ширина вместе с заасфальтированными обочинами – 60 метров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Параллельно со строительством ВПП в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года» ведутся масштабные земляные работы по формированию летного поля, возводятся радиотехнические объекты и здание новой аварийно-спасательной станции, площадью с футбольное поле. Полностью завершено строительство двух новых рулежных дорожек, примыкающих к ВПП, на которых уже начаты работы по установке современного свето-сигнального оборудования. Смонтировано 95% дренажной системы для отвода сточных вод,

Новая полоса аэропорта Симферополь возводится на месте старой, построенной еще в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годах. После завершения бетонных работ новую полосу оснастят современным светосигнальным и радиомаячным оборудованием. Вдоль всей ВПП будет построена магистральная рулежная дорожка, которая позволит приземлившимся самолетам оперативно освобождать полосу.

Бетонное покрытие ВПП формируется в два слоя: верхний — из высокопрочного марочного бетона толщиной 45 см, и нижний — из низкомарочного бетона — 21 см. Для укладки бетона применяются высокотехнологичные бетоноукладочные комплексы типа Gomaco. Искусственное покрытие полосы с учетом щебеночного слоя достигает толщины 1,4 метра, что в два с лишним раза больше, чем было на старой ВПП.

Новая ВПП будет относиться к одной из высших категорий (ИКАО-IIIA) и рассчитана на прием современных дальнемагистральных воздушных судов типа Boeing 747 и Аirbus А330. Планируется, что после ввода в эксплуатацию новой ВПП для аэропорта Симферополь она станет основной, а действующая — резервной.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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