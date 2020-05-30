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Общество

На Крым надвигается сильный шторм

17:25 суббота, 30 мая 2020

До конца суток в Крыму ожидается усиление ветра, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации крымского гидрометцентра, в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 30 мая на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра 20-25 м/с.

Спасатели предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, обрыв линий связей и обрушение рекламных конструкций.

Ранее в Крыму также объявили штормовое предупреждение. Тогда в МЧС сообщили, что 29 и 30 мая на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 15-20 м/с.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крым надвигается шквал и сильные грозы: штормовое предупреждение. В ближайшее время полуостров накроют сильные ливни, грозы и шквал, сообщает пресс-служба МЧС РК.

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