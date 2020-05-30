Минкурортов Крыма и отельеры обсудят подготовку гостиниц к сезону

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Минкурортов приглашает крымских отельеров на онлайн-конференцию «Сезон 2020», которая состоится 3 июня с 10.00 до 16.00.

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

Министерство курортов и туризма РК приглашает крымских отельеров на онлайн-конференцию «Сезон 2020». Конференция состоится 3 июня с 10:00 до 16:00. В числе основных вопросов – работа в новых реалиях, выход из кризиса, подготовка отелей и гостиниц к сезону, а также взаимодействие с персоналом и гостями.

Главными спикерами онлайн-конференции выступят министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, федеральный эксперт-практик, владелец управляющей компании и «Школы отельеров Алены Еновой» Алена Енова, эксперт в области облачных сервисов Андрей Агеенко, эксперт по управлению доходом и онлайн-продажам Ксения Безбородова, владелец управляющей компании Константин Бушев и эксперт-практик с 16-летним стажем в области хаускипинга Татьяна Задаянова.

Эксперты приглашают крымских коллег обсудить вопросы подготовки объектов размещения к выходу из кризиса, работу с персоналом и гостями, улучшение доходности и увеличение количества клиентов, а также экспресс-стратегию продаж, маркетинга и другие важные для отрасли вопросы.

Как подчеркнула отельер и федеральный эксперт гостиничной индустрии Алена Енова, в сложившейся непростой для турбизнеса ситуации важно применять все базовые практики и знания, без которых невозможно развитие предпринимательства, а также брать на вооружение эффективные инструменты, позволяющие не только удержаться на плаву, но и зарабатывать в своем бизнесе.

Такой формат общения с экспертами позволит крымским отельерам в преддверии сезона узнать об эффективных региональных практиках и почерпнуть актуальную информацию по работе в новых реалиях, считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

— Этот год для всего турбизнеса непростой, поэтому в предстоящем сезоне, как никогда, важно ориентироваться на лучшие региональные практики развития туризма.

Мы всегда открыты для диалога и обмена опытом, поскольку министерство ставит перед собой стратегическую задачу — не только сохранить и поддержать отрасль, но и вывести ее на качественно новый уровень сервиса и гостеприимства. Сейчас все представители санаторно-курортной сферы Крыма объединены в стремлении начать работу, готовы соблюдать установленные режимы и рекомендации, чтобы не допустить распространения инфекции и обеспечить гостям комфортный отдых и оздоровление, — резюмировал Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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