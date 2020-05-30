Летние площадки кафе и ресторанов в Крыму заработают в первый день лета

Кафе и ресторанам в Крыму разрешат возобновить работу с 1 июня на верандах и летних площадках.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе (летние площадки и террасы). Для того чтобы упростить деятельность подобных организаций, будет подготовлен нормативный акт Республики Крым о том, что учреждениям, готовым организовать летние площадки, муниципальные образования смогут предоставлять земельные участки по отдельной бесконкурсной процедуре», – написал Аксенов.

Объекты общественного питания приостановили работу в Крыму 28 марта.

С 18 мая режим самоизоляции в регионе был отменен. На работу вернулись практически все предприятия, кроме компаний сферы общественного питания, курортной, культурной и ряда других сфер. Также стало известно об открытии крымских санаториев и гостиниц с 15 июня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму не ожидают массовых увольнений. По результатам правительственного мониторинга ни одно предприятие Крыма не планирует массового высвобождения сотрудников в ближайшее время.

Севастопольским предпринимателям осталось пять дней. Всего пять дней остается предпринимателям Севастополя и их собратьям из других регионов страны на подачу заявлений на государственные субсидии за апрель.

В Крыму на следующей неделе решат судьбу не возобновившего работу бизнеса. Во вторник следующей недели руководство Крыма проведет совещание с представителями еще закрытых сфер бизнеса и определит их дальнейшую судьбу.

«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму. Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.