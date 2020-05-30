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Летние площадки кафе и ресторанов в Крыму заработают в первый день лета

17:19 суббота, 30 мая 2020

Кафе и ресторанам в Крыму разрешат возобновить работу с 1 июня на верандах и летних площадках.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе (летние площадки и террасы). Для того чтобы упростить деятельность подобных организаций, будет подготовлен нормативный акт Республики Крым о том, что учреждениям, готовым организовать летние площадки, муниципальные образования смогут предоставлять земельные участки по отдельной бесконкурсной процедуре», – написал Аксенов.

Объекты общественного питания приостановили работу в Крыму 28 марта.

С 18 мая режим самоизоляции в регионе был отменен. На работу вернулись практически все предприятия, кроме компаний сферы общественного питания, курортной, культурной и ряда других сфер. Также стало известно об открытии крымских санаториев и гостиниц с 15 июня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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