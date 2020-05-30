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Власть

Летние кафе и рестораны в Севастополе освободят от аренды

Предпринимателей Севастополя, организовавших открытые площадки кафе и ресторанов, освободили от арендной платы на два месяца – до 31 июля 2020 года.

Соответствующая мера поддержки была принята на заседании правительства города.

По истечении этого срока, уточнил руководитель главного управления потребрынка и лицензирования Вадим Кирпичников, с 1 августа для летних кафе и ресторанов будет установлен понижающий коэффициент. Арендная плата для предпринимателей составит 70% от действующей цены.

По словам врио губернатора, это позволит рестораторам потратить сэкономленные средства на компенсационные санитарные мероприятия. Возможно, уточнил он, эта мера поддержки будет продлена.

Напомним, ранее сообщалось, что летние веранды кафе, баров и ресторанов планируется открыть с 1 июня при условии, что ковид-ситуация в городе сохранится стабильной, не возникнет новых очагов заражения и резкого роста заболевших. Также в этот период планируется открытие фитнес-центров и спортклубов, частных образовательных организаций и автошкол, организаций, оказывающих услуги, не связанные с массовым скоплением людей.

Также с 1 июня снимается запрет на посещение парков и набережных; разрешат морские прогулки и малочисленные торжественные бракосочетания – до 10 человек с учетом работников загса. Еще ряд ограничений будет снят с 15 июня.

В тексте использованы материалы: Форпост

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