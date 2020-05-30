Курортный сезон
Развитие сюжета: Минкурортов Крыма и отельеры обсудят подготовку гостиниц к сезону ● В Крыму продлили действие прошлогодних пляжных паспортов ● Сезон 2020 на грани провала: турсектор Крыма не сможет выполнить все требования властей ● Власти Крыма направили правительству России предложения по запуску работы туротрасли ● Власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов
Курортную сферу в Крыму запустят в три этапа
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В Крыму порядка 40 средств размещения заявили о готовности с 15 июня начать работу в условиях ограничений из-за коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
По информации ведомства, власти подготовили три этапа запуска санаторно-курортного и гостиничного комплекса.
На первом этапе, который может начаться 15 июня, откроются только организации, имеющие медицинскую лицензию на оказание медпомощи и санаторно-курортного лечения, выполняющие актуальные требования Роспотребнадзора, и только для крымчан. Чтобы начать работу, необходимо уведомить власти и пройти проверку на соответствие требованиям Роспотребнадзора.
На втором этапе, который начнется не раньше, чем через две недели после запуска первого, разрешат работу тем гостиницам и отелям, которые смогут выполнить актуальные на тот момент рекомендации Роспотребнадзора. Отмечается, что уже на этой ступени возможен старт межрегионального туризма при согласовании с Москвой.
При этом Минкурортов Крыма планирует создать электронную систему учета и регистрации туристов.
«Ее целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации», - сообщили в ведомстве. Однако как будет реализована система - на базе портала госуслуг или отдельной программой - власти пока не решили.
На третьем этапе ожидается, что Роспотребнадзор смягчит требования ко всем средствам размещения. Когда власти перейдут к третьему этапу станет понятно по итогам первых двух.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что курортная сфера на полуострове заработает с 15 июня для крымчан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Курортную сферу в Крыму запустят в три этапа
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