Курортную сферу в Крыму запустят в три этапа

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В Крыму порядка 40 средств размещения заявили о готовности с 15 июня начать работу в условиях ограничений из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

По информации ведомства, власти подготовили три этапа запуска санаторно-курортного и гостиничного комплекса.

На первом этапе, который может начаться 15 июня, откроются только организации, имеющие медицинскую лицензию на оказание медпомощи и санаторно-курортного лечения, выполняющие актуальные требования Роспотребнадзора, и только для крымчан. Чтобы начать работу, необходимо уведомить власти и пройти проверку на соответствие требованиям Роспотребнадзора.

На втором этапе, который начнется не раньше, чем через две недели после запуска первого, разрешат работу тем гостиницам и отелям, которые смогут выполнить актуальные на тот момент рекомендации Роспотребнадзора. Отмечается, что уже на этой ступени возможен старт межрегионального туризма при согласовании с Москвой.

При этом Минкурортов Крыма планирует создать электронную систему учета и регистрации туристов.

«Ее целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации», - сообщили в ведомстве. Однако как будет реализована система - на базе портала госуслуг или отдельной программой - власти пока не решили.

На третьем этапе ожидается, что Роспотребнадзор смягчит требования ко всем средствам размещения. Когда власти перейдут к третьему этапу станет понятно по итогам первых двух.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что курортная сфера на полуострове заработает с 15 июня для крымчан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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