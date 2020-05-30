Коронавирус в Севастополе: за неделю суд оштрафовал почти 40 человек

Ленинский районный суд Севастополя в течение недели оштрафовал 38 человек за нарушение режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.

Еще трое получили предупреждение.

Как сообщает сайт суда, 18 мая суд рассмотрел 10 протоколов об административных правонарушениях. Семерым нарушителям назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, еще трое получили штраф в размере 1500 рублей.

19 мая судом рассмотрены 10 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Все лица, привлеченные к административной ответственности, получив штраф – 1000 рублей.

20 мая судом рассмотрены еще 9 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Все лица, привлеченные к административной ответственности, также получили штраф 1000 рублей.

26 мая судом рассмотрены 15 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Двоим нарушителям назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, семеро нарушителей получили штраф в размере 1000 рублей, еще трое – предупреждение.

В Севастополе режим самоизоляции отменили 18 мая. Режим повышенной готовности продолжает действовать до 15 июня.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму взяли под стражу похитителя подростка. Нижнегорский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, который похитил подростка, требовал за него выкуп, а после – заставил трудиться на сельскохозяйственной базе.

Крымские пограничники нашли в море трехкилометровые браконьерские сети. Крымские пограничники при патрулировании обнаружили в море браконьерские сети длиной около трех километров.

В Евпатории закрыли подпольный ломбард. В ходе проверки прокуратуры Евпатории выяснилось, что индивидуальный предприниматель под видом комиссионного магазина осуществляет деятельность ломбарда, то есть предоставление займов гражданам под залог имущества.

Херсонского эк-депутата будут судить за вымогательство у крымчанина. Прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении экс-депутата Херсонского облсовета, которого подозревают в вымогательстве 200 тысяч гривен у жителя Крыма.