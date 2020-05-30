Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Коронавирусное лето»: что можно, а что нельзя с 1 июня в Севастополе ● В Евпатории сотрудники обсерватора увольняются после обращения к Путину ● Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2364 человека ● Крымские санатории возобновят работу с 15 июня ● Круизы из Сочи в Крым отменили до середины июля
Коронавирус в Севастополе: за неделю суд оштрафовал почти 40 человек
Ленинский районный суд Севастополя в течение недели оштрафовал 38 человек за нарушение режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.
Еще трое получили предупреждение.
Как сообщает сайт суда, 18 мая суд рассмотрел 10 протоколов об административных правонарушениях. Семерым нарушителям назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, еще трое получили штраф в размере 1500 рублей.
19 мая судом рассмотрены 10 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Все лица, привлеченные к административной ответственности, получив штраф – 1000 рублей.
20 мая судом рассмотрены еще 9 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Все лица, привлеченные к административной ответственности, также получили штраф 1000 рублей.
26 мая судом рассмотрены 15 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Двоим нарушителям назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, семеро нарушителей получили штраф в размере 1000 рублей, еще трое – предупреждение.
В Севастополе режим самоизоляции отменили 18 мая. Режим повышенной готовности продолжает действовать до 15 июня.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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