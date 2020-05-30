Общество
Какой сегодня праздник 30 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 30 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине
Фото Пикабу
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения (День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження) отмечается в Украине ежегодно в последнюю субботу мая, согласно Указу Президента №563/99 от 25 мая 1999 года, и является национальным профессиональным праздником работников так или иначе связанных с книгопечатанием.
Первой украинской типографией можно считать краковскую типографию Швайпольта Фиоля, в которой в 1491 году появились первые книги, напечатанные кириллицей. Типография Фиоля издавала книги для Украины и смежных стран, она начала издание книг на кириллице в той форме, которую продолжили типографии в Украине.
День окрошки
Фото www.gastronom.ru
Рецепт окрошки можно описать просто - это мелко нарезанные свежие овощи, залитые холодной жидкостью. Для лета окрошка - идеальное решение: во-первых, она отлично освежает в жаркий день, во-вторых, ее не надо варить, поэтому в овощах сохраняются витамины.
Кому именно пришла прекрасная мысль отмечать 30 мая День окрошки неизвестно, однако праздник был подхвачен ее поклонниками по всему свету. Конец мая – как раз сезон появления первых свежих овощей и зелени, так что всем гурманам можно порекомендовать отметить День окрошки ее приготовлением и поеданием.
Евдокия Свистунья
Народный праздник «Евдокия Свистунья» отмечается 30 мая (по старому стилю - 17 мая). В православном церковном календаре это день памяти преподобной Евфросинии Московской. Другие названия праздника: «Евдокия», «Евфросинья», «Ондрон с дождем», «Звездочет». На Руси считалось, что Евдокия является заступницей от засух. Поэтому в этот день ей молились, чтобы Солнце не иссушило землю, чтобы дождей было вдосталь. Название «Свистунья» праздник получил из-за ветров, которые свистят в этот период.
Также сегодня, 30 мая, отмечают такие праздники:
- Международный день феминизма
- День памяти преподобной Евфросинии Московской
- День cвятого Фердинанда Кастильского
- День образования государства Хорватия
- День памяти Жанны д'Арк
- День желтых от одуванчиков носов
- Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
- День «Возьми дочку на работу» в ЮАР
- День отца (Vatertag) в Германии
- День поливания цветов (National Water a Flower Day) в США
- День Канарских островов
- День картофеля в Перу
- День матери в Никарагуа
- День мятного джулепа (National Mint Julep Day) в США
- День посадки деревьев в Гондурасе
Сегодня именины празднуют: Феофан, Андроник, Афанасий, Степан, Никифор, Адриан, Евдокия, Нектарий, Ефросиния (Евфросиния), Пальмира, Памфалон, Памфамир, Солохон, Юния (Иуния).
Что происходило 30 мая в прошлые годы
1416 - католической церковью сожжен чешский религиозный реформатор Иероним Пражский.
1431 - в Руане сожжена Жанна двЂ™Арк.
1498 - начало третьей экспедиции Христофора Колумба.
1593 - под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло (есть версия, что на самом деле он сбежал и стал писать под именем «Вильям Шекспир»).
1814 - ссылка Наполеона на остров Эльба.
1871 - падение Парижской коммуны.
1879 - американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден».
1908 - состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей. С площадок Харлингэм-клуба в Фулхэме (Лондон) в небо поднялось 30 аэростатов, представлявших пять европейских стран.
1922 - в Вашингтоне председателем Верховного суда США Уильямом Говардом Тафтом (William Howard Taft) торжественно открыт Мемориал Линкольна.
1941 - захват Германией Крита.
1949 - в Германии, в советской оккупационной зоне, Народный конгресс принял новую конституцию (предусматривает создание народной палаты и палаты земель).
1950 - постановление ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких колхозов.
1953 - СССР отказался от территориальных претензий к Турции, в частности на город Карс.
1959 - на острове Уайт (Англия) прошло первое испытание судна на воздушной подушке.
1962 - Бенни Гудмен в свое 53-летие со своим ансамблем дал первый из шести концертов в СССР. Впервые джазмены США выступают в СССР.
1969 - Западная Германия отказалась от политики немедленной демонстрации враждебного отношения к государствам, которые признают Восточную Германию.
1992 - в Киеве создана музыкальная группа «Грин Грей».
1994 - дебют телепрограммы «Час пик» Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
2000 - в день похорон украинского композитора Игоря Билозира, умершего от травм, полученных в драке с шовинистически настроенными людьми, на улице Львова вышло более 100 000 человек.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 мая. Какие праздники будут завтра?
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