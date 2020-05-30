Дикие звери Крым активно идут в города полуострова

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В лесах Севастополя уменьшилось количество лис, и эта официальная информация Севприроднадзора подтверждается народными наблюдениями.

«Согласно полевым мониторинговым наблюдениям сотрудников Севрприроднадзора, а также сведениям охотников, в охотничьих угодьях в 2019 году отмечается значительное снижение численности популяции лисицы, а именно: редкие встречи особей и следов их жизнедеятельности в обычных местах обитания», — говорится в отчете ведомства, подготовленном для Законодательного собрания Севастополя.

Между тем горожане встречать лис стали все чаще.

С лисицей, сознательно вышедшей на довольно людную оконечность мыса на выходе из Балаклавской бухты, журналистам повезло столкнуться в один из майских дней.

«Худая и довольно облезлая, но не создающая ощущения попрошайки, с некоторой осторожностью она деловито рыскала около расположившихся в разных местах склона людей. В поисках еды она приблизилась к нашим ногам менее чем на метр, но при этом было ясно: если бы мы потянулись за телефонами не так плавно, этого видео не случилось бы», - говорится в заметке.

Специалисты говорят, что лисы — привычные обитатели восточного склона Балаклавской бухты, но и второй контакт человека и лисы в этой истории — тоже с западной, «карьерной» стороны.

О лисице, пришедшей апрельским днем на «разборки» Балаклавского рудоуправления и ООО «Доломит», рассказал пресс-секретарь Олег Левандовский. Впрочем, не исключено, что на его фотографиях та же лиса, что удивила нас своей смелостью над выходом из бухты.

О причинах, гонящих лис в города, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и Крымского федерального университета Сергей Иванов. По словам ученого, их может быть три: болезнь или голод животного, а еще — растущий «гуманизм» людей по отношению к представителям дикой природы.

Засушливость последних двух-трех лет по цепочке приводит к сокращению кормовой базы лис, говорит ученый.

«В крымских лесах на полянах трава в этом году не выросла практически — а это значит, меньше еды для травоядных — для мышей, для насекомых. А лисы и ими питаются. Аналогичное явление замечено и в отношении кабана. Стопроцентно установлено, что они просто от голода выходят из леса осваивать новые территории. Помните историю, как кабан вышел на пляж в Гурзуфе?» — напоминает Сергей Иванов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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