Коронавирус в Крыму
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Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
фото © Интерфакс
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.
Согласно документу, работа пансионатов, домов отдыха и курортно-санаторных организаций и гостиниц будет ограничена до 15 июня, но с 1 июня сотрудники учреждений смогут вести подготовку к приему постояльцев.
Кроме этого, согласно приказу, до 15 июня будет ограничен льготный проезда в транспорте в пределах Крыма. Также до этой даты будет сохранен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Также в документе говорится, что с 1 июня смогут возобновить работу летние площадки кафе. До этого заведения работать только «на вынос».
Помимо этого, будут разрешены индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, а при совместном занятии – не более двух человек с соблюдением дистанции от других людей не менее 5 метров.
Также снимается запрет на деятельность, связанную с тренировками и оздоровлением на открытом воздухе членов сборных команд Крыма или РФ в возрасте 18 лет и старше.
В то же время, прибывшие из регионов России обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней на дому, а если это невозможно гости Крыма должны быть помещены в обсерватор. Однако этот пункт не касается людей, приехавших в регион в командировку. Таким лицам необходимо предоставить документ о прохождении обследования на COVID-19, проведенного не позднее, чем за двое суток до отъезда.
Прибывающих в Крым из других стран по-прежнему будут помещать в обсерватор.
Ранее Аксенов анонсировал, что курортная сфера заработает для крымчан с 15 июня.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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