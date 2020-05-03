Зубков рассказал о состоянии волчат, которых приютили в «Тайгане»

Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган»​ Олег Зубков рассказал о состоянии волчат, которых ранее он приютил после смерти их матери.

Видео с волчатами Зубков выложил на своем канале в Youtube.

«Волчата очень быстро растут, они очень активные, они кушают не только молоко, но уже и куриный фарш. Они уже скоро пойдут в наружный вольер, где смогут гулять на свежем воздухе, на солнышке», – сказал Зубков.

По его словам, волчата привыкают к человеку и становятся ручными.

«Они же сейчас практически с первых недель жизни привыкают к ласке, к общению, видят, что человек несет добро, это и дальше будет укрепляться. Они дальше будут ручные и мы покажем в парке, как будет расти эта маленькая стая степных волков», – отметил директор зоопарков.

22 апреля в парк львов «Тайган» передали пятерых волчат. Зубков рассказал, что их мать убили охотники при очередной облаве на волков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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