Общество
Зубков рассказал о состоянии волчат, которых приютили в «Тайгане»
Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков рассказал о состоянии волчат, которых ранее он приютил после смерти их матери.
Видео с волчатами Зубков выложил на своем канале в Youtube.
«Волчата очень быстро растут, они очень активные, они кушают не только молоко, но уже и куриный фарш. Они уже скоро пойдут в наружный вольер, где смогут гулять на свежем воздухе, на солнышке», – сказал Зубков.
По его словам, волчата привыкают к человеку и становятся ручными.
«Они же сейчас практически с первых недель жизни привыкают к ласке, к общению, видят, что человек несет добро, это и дальше будет укрепляться. Они дальше будут ручные и мы покажем в парке, как будет расти эта маленькая стая степных волков», – отметил директор зоопарков.
22 апреля в парк львов «Тайган» передали пятерых волчат. Зубков рассказал, что их мать убили охотники при очередной облаве на волков.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зубков: спасенные волчата уже начали есть мясо, они останутся жить в «Тайгане». Собственник Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил, что спасенные волчата, которых передали парку несколько дней назад, уже пришли в себя и даже начали есть мясо, но в дикую природу их не выпустят – они останутся жить в парке навсегда.
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Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках. Крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» в Белогорском районе и зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков отмечает катастрофическое состояние своих объектов из-за длительного закрытия и нынешних ограничительных мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции.
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