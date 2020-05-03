Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +21
море +13

Происшествия

Водитель ВАЗа получил открытые переломы ног в аварии на «Тавриде»

13:25 воскресенье, 3 мая 2020

В Кировском районе на трассе «Таврида» столкнулись фура и легковушка, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, столкновение «восьмерки» и фуры MAN произошло накануне днем около села Журавки.  

«В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ 2108, который  с открытыми переломами обеих ног был доставлен в Кировскую Центральную районную больницу. На месте проводились работы по деблокации пострадавшего, ограждению места ДТП и отключению АКБ», - сообщили в МЧС.

Ранее в Севастополе водитель в состоянии наркотического опьянения устроил лобовое ДТП, в результате которого пострадал один человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выбивали двери обсерватора, чтобы сбежать. Несознательные граждане выбивали двери, пытаясь вырваться из республиканского обсерватора. Полиция навела порядок.

В севастопольскую больницу поступил человек с ножевыми ранениями. Нож в спину жертва получила на улице города.

Под Феодосией обнаружили 100-киллограмовую авиабомбу. Взрывотехники в Крыму обезвредили 18 снарядов времен Второй мировой войны, в том числе 100-киллограмовую фугасную авиабомбу, найденную в районе села Орджоникидзе под Феодосией.

МЧС не верит в сознательность крымчан и готовится тушить пожары. В МЧС прогнозируют увеличение числа ландшафтных возгораний на майских праздниках и планируют работать в эти дни в усиленном режиме.

Коронавирус в Крыму
Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа

Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа

Несколько десятков крымчан уже больше месяца ждут, чтобы их вывезли из индийского региона Гоа.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе обещают «скорую» на дом всем больным с симптомами ОРВИ и пневмонии

В Севастополе обещают «скорую» на дом всем больным с симптомами ОРВИ и пневмонии

В Севастополе к гражданам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа бригады медиков будут приезжать на дом, сообщает правительство города.

Коронавирус в Крыму
Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции

Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции

Нельзя снимать все ограничения сразу после того, как в стране будет пройден пик заболеваемости, действовать нужно постепенно.

Общество
Синоптики рассказали каким будет лето в Крыму

Синоптики рассказали каким будет лето в Крыму

В Крыму средняя температура воздуха в летние месяцы будет немного выше нормы, однако аномалий не ожидается.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации