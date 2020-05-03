Происшествия
Водитель ВАЗа получил открытые переломы ног в аварии на «Тавриде»
В Кировском районе на трассе «Таврида» столкнулись фура и легковушка, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Как сообщили в ведомстве, столкновение «восьмерки» и фуры MAN произошло накануне днем около села Журавки.
«В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ 2108, который с открытыми переломами обеих ног был доставлен в Кировскую Центральную районную больницу. На месте проводились работы по деблокации пострадавшего, ограждению места ДТП и отключению АКБ», - сообщили в МЧС.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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