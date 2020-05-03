Водитель ВАЗа получил открытые переломы ног в аварии на «Тавриде»

В Кировском районе на трассе «Таврида» столкнулись фура и легковушка, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, столкновение «восьмерки» и фуры MAN произошло накануне днем около села Журавки.

«В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ 2108, который с открытыми переломами обеих ног был доставлен в Кировскую Центральную районную больницу. На месте проводились работы по деблокации пострадавшего, ограждению места ДТП и отключению АКБ», - сообщили в МЧС.

Ранее в Севастополе водитель в состоянии наркотического опьянения устроил лобовое ДТП, в результате которого пострадал один человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выбивали двери обсерватора, чтобы сбежать. Несознательные граждане выбивали двери, пытаясь вырваться из республиканского обсерватора. Полиция навела порядок.

В севастопольскую больницу поступил человек с ножевыми ранениями. Нож в спину жертва получила на улице города.

Под Феодосией обнаружили 100-киллограмовую авиабомбу. Взрывотехники в Крыму обезвредили 18 снарядов времен Второй мировой войны, в том числе 100-киллограмовую фугасную авиабомбу, найденную в районе села Орджоникидзе под Феодосией.

МЧС не верит в сознательность крымчан и готовится тушить пожары. В МЧС прогнозируют увеличение числа ландшафтных возгораний на майских праздниках и планируют работать в эти дни в усиленном режиме.