Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму четырех пассажиров самолета отправили в обсерватор ● В Крыму увеличилось число больных пневмонией, зараженных коронавирусом ● В Крыму не всегда удается найти источник заражения коронавирусом ● В Севастополе обещают «скорую» на дом всем больным с симптомами ОРВИ и пневмонии ● Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа
Власти Крыма жалуются, что не могут контролировать приезжих
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Контролировать приезжих в Крым становится все труднее, количество сил для их проверки несоизмеримо.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
По ее словам, последние лабораторно подтвержденные случаи пневмонии говорят о том, что источник инфекции выявить невозможно.
«К сожалению, количество лиц, которые въезжают на территорию РК остается значительным, и мы понимаем, что, сколько бы органы МВД не проверяли лиц, которые въехали на территорию, количество сил для проведения сил для проверочных мероприятий несоизмеримо», - пожаловалась Пеньковская.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан быть ответственными и предупреждать других людей, если они в группе риска.
На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 105. В Севастополе c начала пандемии зарегистрировано 86 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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