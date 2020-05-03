Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +19
море +13

Коронавирус в Крыму

Власти Крыма жалуются, что не могут контролировать приезжих

16:23 воскресенье, 3 мая 2020
Власти Крыма жалуются, что не могут контролировать приезжих

фото © rbc.ru

Контролировать приезжих в Крым становится все труднее, количество сил для их проверки несоизмеримо.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, последние лабораторно подтвержденные случаи пневмонии говорят о том, что источник инфекции выявить невозможно.

«К сожалению, количество лиц, которые въезжают на территорию РК остается значительным, и мы понимаем, что, сколько бы органы МВД не проверяли лиц, которые въехали на территорию, количество сил для проведения сил для проверочных мероприятий несоизмеримо», - пожаловалась Пеньковская.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан быть ответственными и предупреждать других людей, если они в группе риска.

На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 105. В Севастополе c начала пандемии зарегистрировано 86 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште держат в ИВС трех граждан, которые распивали алкоголь на набережной. В Алуште полиция задержала двоих парней и одну девушку, которые распивали алкоголь на Восточной набережной. Все они доставлены в изолятор временного содержания.

Полиция ушла в лес: в Крыму составили 250 протоколов за маевку. За прошедшие сутки полицейские составили более 250 протоколов на нарушителей самоизоляции.

Почти 250 человек в Крыму наказаны за нарушение режима самоизоляции 1 мая. Крымские полицейские привлекли к ответственности почти 250 нарушителей режима самоизоляции, которые решили погулять 1 мая.

Житель Алушты в третий раз попался на пьяной езде. В ходе осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по г. Алуште был остановлен автомобиль под управлением 35-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Общество
Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм

Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм

В ближайшие два дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Коронавирус в Крыму
Мини-отели продолжают работу в Крыму вопреки запрету

Мини-отели продолжают работу в Крыму вопреки запрету

Нелегальные мини-отели в Крыму продолжают принимать туристов, чем способствуют распространению коронавируса на полуострове.

Коронавирус в Крыму
Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа

Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа

Несколько десятков крымчан уже больше месяца ждут, чтобы их вывезли из индийского региона Гоа.

Коронавирус в Крыму
Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции

Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции

Нельзя снимать все ограничения сразу после того, как в стране будет пройден пик заболеваемости, действовать нужно постепенно.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации