Власти Крыма жалуются, что не могут контролировать приезжих

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Контролировать приезжих в Крым становится все труднее, количество сил для их проверки несоизмеримо.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, последние лабораторно подтвержденные случаи пневмонии говорят о том, что источник инфекции выявить невозможно.

«К сожалению, количество лиц, которые въезжают на территорию РК остается значительным, и мы понимаем, что, сколько бы органы МВД не проверяли лиц, которые въехали на территорию, количество сил для проведения сил для проверочных мероприятий несоизмеримо», - пожаловалась Пеньковская.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан быть ответственными и предупреждать других людей, если они в группе риска.

На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 105. В Севастополе c начала пандемии зарегистрировано 86 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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