Происшествия
В Ялте тушили пожар в многоэтажке, есть пострадавший
Утром в воскресенье 3 мая, произошло задымлении на третьем этаже, девятиэтажного жилого дома в Ялте.
В больницу госпитализирован один пострадавший.
Об этом сообщает МЧС Крыма.
Как сказано в сообщении ведомства, по прибытии к месту было установлено, что на третьем этаже 9-ти этажного жилого дома из окна идет дым.
«Одно звено газодымозащитной службы оперативно провело разведку помещений в доме. В ходе разведки обнаружен пострадавший, который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, он доставлен в Ялтинскую городскую больницу. Причину пожара установят эксперты» – сообщили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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