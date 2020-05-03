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Коронавирус в Крыму

В Севастополе умер второй пациент с COVID-19

12:11 воскресенье, 3 мая 2020
Севастополь

В Севастополе скончался второй пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За сутки зарегистрировано в городе три новых случая заболевания.

«Один человек, в возрасте 73 лет, с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер в инфекционной больнице. У женщины были хронические заболевания, она находилась на аппарате ИВЛ», - сообщили в пресс-службе правительства города.

Трое новых зараженных находились в контакте с ранее заболевшими людьми.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 89 случаев, 10 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице в Севастополе находятся под наблюдением 141 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1212 человек. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом. 3 мая в Крыму зафиксирован только один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса. Голландские ученые установили, что коронавирус может поражать не только легкие человека, но и клетки кишечника.

В Севастополе подтвердился еще один случай заражения коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали еще один случай коронавирусной инфекции.

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