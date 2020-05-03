Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции ● В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом ● Антикоронавирусный режим в Севастополе может быть продлен до осени ● Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса ● Более 4000 предприятий Крыма подали заявки на возобновление работы
В Севастополе умер второй пациент с COVID-19
В Севастополе скончался второй пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
За сутки зарегистрировано в городе три новых случая заболевания.
«Один человек, в возрасте 73 лет, с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер в инфекционной больнице. У женщины были хронические заболевания, она находилась на аппарате ИВЛ», - сообщили в пресс-службе правительства города.
Трое новых зараженных находились в контакте с ранее заболевшими людьми.
Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 89 случаев, 10 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице в Севастополе находятся под наблюдением 141 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1212 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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