В Севастополе обещают «скорую» на дом всем больным с симптомами ОРВИ и пневмонии

фото © Крым.реалии

В Севастополе к гражданам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа бригады медиков будут приезжать на дом, сообщает правительство города.

«Гражданам, которые чувствуют недомогание, у которых симптомы ОРВИ, но даже если нет повышенной температуры, необходимо оставаться дома. Вызов доктора позволит исключить риск заражения окружающих и в общественном транспорте, и в поликлинике», – утверждает директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

В сообщении указано, что врачи будут приходить на дом, измерять температуру, осматривать пациентов и составлять индивидуальную программу лечения. Решение о госпитализации примут, если будет подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

По распоряжению главы города Михаила Развожаева медицинским учреждениям будет дополнительно выделено 10 машин – для «более оперативной работы бригад».

В Севастополе зарегистрирован еще один случай заболевания COVID-19. Это строитель военного госпиталя в Омеге, который находился в контактной группе с ранее заболевшим, сообщили в правительстве города.

По данным властей, в инфекционной больнице находятся под наблюдением 144 человека, по месту жительства – 1231 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны России в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 83 человека, в обсервации на строительных площадках – 704.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции. Нельзя снимать все ограничения сразу после того, как в стране будет пройден пик заболеваемости, действовать нужно постепенно.

В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом. 3 мая в Крыму зафиксирован только один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Антикоронавирусный режим в Севастополе может быть продлен до осени. Развожаев развенчал надежды горожан на то, что инфекционная проблема исчезнет по щелчку пальцев.

Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса. Голландские ученые установили, что коронавирус может поражать не только легкие человека, но и клетки кишечника.