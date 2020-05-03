В Крыму увеличилось число больных пневмонией, зараженных коронавирусом

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В Крыму увеличивается количество зараженных коронавирусом с пневмонией. Власти региона признают, что больше не в силах контролировать источники заражения.

Об этом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила на оперативном штабе по борьбе с COVID.

«По оперативным данным, очаги у нас по уже ранее подтвержденным случаям. Это очаги, которые характеризуются выделением новой коронавирусной инфекции среди лиц, страдающих пневмонией. Если в начале периода наблюдения мы говорили, что это бессимптомные формы, случаи с ОРВИ, то теперь мы все больше говорим, что это пневмонийные больные», - говорит Пеньковская.

Она также признала, что определить источник заражения теперь не представляется возможным из-за большого количества въезжающих в Крым из других регионов страны.

«К сожалению, последние случаи лабораторно подтвержденных пневмоний говорят о том, что мы не можем на сегодня выявить источник болезни. Не можем потому, что несмотря на принимаемые усилия, количество лиц, которые въезжают на территорию республики, остается довольно значительным. Количество въезжающий в республику и проверяющих органов не соизмеримо, - пояснила она.

По последним данным, в Крыму с начала пандемии выявлено 105 зараженных. За последние сутки подтвердился еще один случай инфицирования – больной оказалась женщина с пневмонией, которая лечилась в Сакской больнице.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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