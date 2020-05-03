Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антикоронавирусный режим в Севастополе может быть продлен до осени ● Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса ● Более 4000 предприятий Крыма подали заявки на возобновление работы ● В Севастополе подтвердился еще один случай заражения коронавирусом ● Обсерваторы Крыма полностью заполнены
В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом
3 мая в Крыму зафиксирован только один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
По его словам, заболевшая – жительница Сак.
Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 105 случаев новой коронавирусной инфекции. 35 человек уже выписали.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса. Голландские ученые установили, что коронавирус может поражать не только легкие человека, но и клетки кишечника.
В Севастополе подтвердился еще один случай заражения коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали еще один случай коронавирусной инфекции.
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