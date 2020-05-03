В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом

3 мая в Крыму зафиксирован только один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

По его словам, заболевшая – жительница Сак.

Таким образом по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрированы 105 случаев новой коронавирусной инфекции. 35 человек уже выписали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса. Голландские ученые установили, что коронавирус может поражать не только легкие человека, но и клетки кишечника.

В Севастополе подтвердился еще один случай заражения коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали еще один случай коронавирусной инфекции.

Обсерваторы Крыма полностью заполнены. Обсерваторы в Ялте и Евпатории больше не принимают людей, руководство республики планирует сегодня открыть обсерватор на базе санатория «Мисхор».

В Крыму остаются на лечении 66 пациентов с COVID-19. В Республике Крым из 104 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 38 человек выздоровели, 66 еще находятся на лечении, из них трое в тяжелом состоянии.