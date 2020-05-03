Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Мини-отели продолжают работу в Крыму вопреки запрету ● Власти Крыма жалуются, что не могут контролировать приезжих ● В Крыму четырех пассажиров самолета отправили в обсерватор ● В Крыму увеличилось число больных пневмонией, зараженных коронавирусом ● В Крыму не всегда удается найти источник заражения коронавирусом
В Крыму рассказали подробности заражения коронавирусом в церкви
В Крыму на пасхальной службе, где находился больной коронавирусом, всего было 15 человек.
Об этом во время заседания штаба по борьбе с COVID-19 сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.
«На службе было всего 15 человек. Из этих 15, два человека лежат с пневмониями и лабораторно подтвержденным случаем (коронавируса, - ред.). У шестерых из 15 диагноз ОРВИ и они принимают соответствующее лечение. Вчера они были госпитализированы в условия стационара. Еще у шести клиники нет и они находятся под медицинским наблюдением. Это говорит о том, что выполнять рекомендованные меры необходимо в обязательном порядке», - сообщила Наталья Пеньковская.
Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил владыку Лазаря за призывы к верующим не собираться на массовые службы.
«Спасибо владыке за понимание. Хорошо, что на службе было немного людей, а то бы мы сейчас бегали и искали их по Крыму», - сказал Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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