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Коронавирус в Крыму

В Крыму рассказали подробности заражения коронавирусом в церкви

18:13 воскресенье, 3 мая 2020

В Крыму на пасхальной службе, где находился больной коронавирусом, всего было 15 человек.

Об этом во время заседания штаба по борьбе с COVID-19 сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская. 

«На службе было всего 15 человек. Из этих 15, два человека лежат с пневмониями и лабораторно подтвержденным случаем (коронавируса, - ред.). У шестерых из 15 диагноз ОРВИ и они принимают соответствующее лечение. Вчера они были госпитализированы в условия стационара. Еще у шести клиники нет и они находятся под медицинским наблюдением. Это говорит о том, что выполнять рекомендованные меры необходимо в обязательном порядке», - сообщила Наталья Пеньковская.

Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил владыку Лазаря за призывы к верующим не собираться на массовые службы.

«Спасибо владыке за понимание. Хорошо, что на службе было немного людей, а то бы мы сейчас бегали и искали их по Крыму», - сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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