Водный кризис
Развитие сюжета: Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды ● На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды ● Власти Симферополя пообещали решить проблему с водой уже в мае ● В водохранилище Симферополя почти нет воды ● Угроза засухи в Севастополе все более реальна
В Крыму продолжают стремительно таять запасы воды в водохранилищах
фото © Новости Крыма
В Крыму запасы водохранилищ естественного стока не успевают пополняться из-за засухи и отсутствия дождей.
Нехарактерно низкий уровень наполненности отметили в региональном гидрометцентре по итогам наблюдений за апрель.
По данным гидрологов, приток воды в крымские водохранилища за апрель был незначительным: Белогорское водохранилище пополнилось на 1,89 миллиона кубометров, Счастливое – на 0,285 миллиона кубометров, Чернореченское – на 0,932 миллиона кубометров.
Симферопольское водохранилище, питающее столицу Крыма, где вопрос обеспечения водой стоит особенно остро, за апрель пополнилось всего на 570 тысяч кубометров.
Для сравнения: Симферополь, как ранее сообщал глава Госкомводхоза республики Игорь Вайль, в сутки потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров.
Из-за отсутствия осадков существенный недобор воды наблюдается и в крымских реках.«В бассейнах большинства рек выпало от 3,4 мм до 24 мм осадков, что в бассейнах рек Бельбек и Биюк-Карасу составило 51-61% нормы, а в бассейнах остальных рек — 10-28 % нормы, - пояснили в гидрометцентре. – Отсутствие стокообразующих осадков способствовало установлению низкой, нехарактерной для этого времени года водности во всех речных бассейнах».
В итоге, суммарный запас воды в крымских водохранилищах к началу мая составил 94,78 миллиона кубометров. Это на 11,48 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, констатировали метеорологи.
По сравнению с 2019 годом ситуация выглядит еще печальнее: в прошлом году к началу мая суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока составлял 204,955 миллиона кубометров.
Как ранее сообщалось, с конца мая в Симферопольское водохранилище в конце мая начнется подача воды с Ивановского и Вилинского водозабора, строительство и реконструкция которых закончится в ближайшее время. Тем не менее, жителей крымской столицы все равно попросили максимально экономно расходовать воду.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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