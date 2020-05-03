В Крыму не всегда удается найти источник заражения коронавирусом

До сих пор не установлено, где жительница Новофедоровки Сакского района Крыма могла заразиться коронавирусом.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Женщина ранее с пневмонией поступила в Сакскую больницу.

– К сожалению, последние случаи лабораторно-подтвержденных пневмоний говорят о том, что мы не можем сегодня выявить источник инфекции. Несмотря на все принимаемые усилия, количество лиц, которые въезжают на территорию Республики Крым, остается довольно значительным. Мы понимаем, что сколько бы органы МВД не проверяли лиц, которые въехали на территорию, количество въезжающих и количество сил для проведения проверочных мероприятий несоизмеримо, – отметила Наталья Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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