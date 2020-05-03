Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +22
море +13

Спорт

В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги КФС

09:47 воскресенье, 3 мая 2020

В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).

Об этом сообщил глава КФС Юрий Ветоха, информирует сайт футбольного союза.

«В Крымском футбольном союзе собрались все президенты, которые пропагандируют профессиональный футбол. И все в один голос сказали: «Доиграть чемпионат». И мы обязательно доиграем, только ждем послабления (режима самоизоляции – КР). Будем четко следовать требованиям правительства», – сказал Ветоха.

19 марта Крымский футбольный союз отменил матчи чемпионата премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС из-за коронавируса.

В Крыму с 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Матчи 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата Крыму по футболу перенесены. В Крымском футбольном союзе приняли решение о переносе очередных матчей футбольных матчей.

В Крыму из-за коронавируса остановили чемпионат по футболу. Крымский футбольный союз (с особым статусом) отменил матчи чемпионата Премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС.

Крымский чемпионат по футболу пока не остановили. Указаний приостановить чемпионат Крыма по футболу не поступало.

Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу. Игры пройдут в Севастополе, Евпатории, Симферополе и Бахчисарайском районе.

Коронавирус в Крыму
Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции

Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции

Нельзя снимать все ограничения сразу после того, как в стране будет пройден пик заболеваемости, действовать нужно постепенно.

Коронавирус в Крыму
Антикоронавирусный режим в Севастополе может быть продлен до осени

Антикоронавирусный режим в Севастополе может быть продлен до осени

Развожаев развенчал надежды горожан на то, что инфекционная проблема исчезнет по щелчку пальцев.

Водный кризис
Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды

Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды

Ограничения, необходимые для экономии воды, коснутся в первую очередь садовых товариществ.

Коронавирус в Крыму
Таксисты организовали схему нелегального завоза туристов в Крым

Таксисты организовали схему нелегального завоза туристов в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал правоохранителей обратить особое внимание на оказание нелегальных услуг по доставке туристов на полуостров автомобильным транспортом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации