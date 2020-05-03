В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги КФС

В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).

Об этом сообщил глава КФС Юрий Ветоха, информирует сайт футбольного союза.

«В Крымском футбольном союзе собрались все президенты, которые пропагандируют профессиональный футбол. И все в один голос сказали: «Доиграть чемпионат». И мы обязательно доиграем, только ждем послабления (режима самоизоляции – КР). Будем четко следовать требованиям правительства», – сказал Ветоха.

19 марта Крымский футбольный союз отменил матчи чемпионата премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС из-за коронавируса.

В Крыму с 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Матчи 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата Крыму по футболу перенесены. В Крымском футбольном союзе приняли решение о переносе очередных матчей футбольных матчей.

В Крыму из-за коронавируса остановили чемпионат по футболу. Крымский футбольный союз (с особым статусом) отменил матчи чемпионата Премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка КФС.

Крымский чемпионат по футболу пока не остановили. Указаний приостановить чемпионат Крыма по футболу не поступало.

Анонс очередного тура чемпионата Крыма по футболу. Игры пройдут в Севастополе, Евпатории, Симферополе и Бахчисарайском районе.