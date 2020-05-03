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Коронавирус в Крыму

В Крыму четырех пассажиров самолета отправили в обсерватор

15:46 воскресенье, 3 мая 2020

Вчера авиационным транспортом в Крым прибыло 446 пассажиров, 4 из которых направлены в обсерватор.

Об этом председатель Совета Министров Юрий Гоцанюк рассказал в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Вчера авиационным транспортом в Республику Крым прибыло 11 рейсов. Прибыло 446 пассажиров, убыло 277 человек. 4 пассажира направлены в обсерватор, остальные – крымчане. Железнодорожным транспортом в Республику Крым и в обратном направлении прибыло две пары составов поездов, которыми прибыли 118 пассажиров, убыл 121 человек. В обсерватор никто не направлен, потому что все – крымчане, направлены в режим самоизоляции, — сказал Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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