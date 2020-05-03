Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму увеличилось число больных пневмонией, зараженных коронавирусом ● В Крыму не всегда удается найти источник заражения коронавирусом ● В Севастополе обещают «скорую» на дом всем больным с симптомами ОРВИ и пневмонии ● Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа ● В Алуште держат в ИВС трех граждан, которые распивали алкоголь на набережной
В Крыму четырех пассажиров самолета отправили в обсерватор
Вчера авиационным транспортом в Крым прибыло 446 пассажиров, 4 из которых направлены в обсерватор.
Об этом председатель Совета Министров Юрий Гоцанюк рассказал в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Вчера авиационным транспортом в Республику Крым прибыло 11 рейсов. Прибыло 446 пассажиров, убыло 277 человек. 4 пассажира направлены в обсерватор, остальные – крымчане. Железнодорожным транспортом в Республику Крым и в обратном направлении прибыло две пары составов поездов, которыми прибыли 118 пассажиров, убыл 121 человек. В обсерватор никто не направлен, потому что все – крымчане, направлены в режим самоизоляции, — сказал Юрий Гоцанюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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