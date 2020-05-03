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В Алуште держат в ИВС трех граждан, которые распивали алкоголь на набережной

12:16 воскресенье, 3 мая 2020
Алушта

В Алуште полиция задержала двоих парней и одну девушку, которые распивали алкоголь на Восточной набережной. Все они доставлены в изолятор временного содержания.

Об этом власти города сообщили в ходе оперативного штаба.

Сообщается, что молодые люди вели себя «агрессивно и дерзко, хамили и грубили».

В отношении задержанных были составлены административные протоколы по двум статьям админкодекса: «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

В Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Ранее в Севастополе этот режим продлили до 11 мая.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти 250 человек в Крыму наказаны за нарушение режима самоизоляции 1 мая. Крымские полицейские привлекли к ответственности почти 250 нарушителей режима самоизоляции, которые решили погулять 1 мая.

Житель Алушты в третий раз попался на пьяной езде. В ходе осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по г. Алуште был остановлен автомобиль под управлением 35-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции. За прошедшие сутки в Республике Крым правоохранители выписали 307 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

Сотрудники крымского управления Росимущества задержаны за взятку. В Крыму за взятку задержали начальника отдела территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в РК, а его заместителя – за посредничество.

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