Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе умер второй пациент с COVID-19 ● Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции ● В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом ● Антикоронавирусный режим в Севастополе может быть продлен до осени ● Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса
В Алуште держат в ИВС трех граждан, которые распивали алкоголь на набережной
В Алуште полиция задержала двоих парней и одну девушку, которые распивали алкоголь на Восточной набережной. Все они доставлены в изолятор временного содержания.
Об этом власти города сообщили в ходе оперативного штаба.
Сообщается, что молодые люди вели себя «агрессивно и дерзко, хамили и грубили».
В отношении задержанных были составлены административные протоколы по двум статьям админкодекса: «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
В Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Ранее в Севастополе этот режим продлили до 11 мая.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Почти 250 человек в Крыму наказаны за нарушение режима самоизоляции 1 мая. Крымские полицейские привлекли к ответственности почти 250 нарушителей режима самоизоляции, которые решили погулять 1 мая.
Житель Алушты в третий раз попался на пьяной езде. В ходе осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по г. Алуште был остановлен автомобиль под управлением 35-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции. За прошедшие сутки в Республике Крым правоохранители выписали 307 протоколов о нарушении режима самоизоляции.
Сотрудники крымского управления Росимущества задержаны за взятку. В Крыму за взятку задержали начальника отдела территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в РК, а его заместителя – за посредничество.
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Несколько десятков крымчан уже больше месяца ждут, чтобы их вывезли из индийского региона Гоа.
В Севастополе обещают «скорую» на дом всем больным с симптомами ОРВИ и пневмонии
В Севастополе к гражданам с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа бригады медиков будут приезжать на дом, сообщает правительство города.
Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции
Нельзя снимать все ограничения сразу после того, как в стране будет пройден пик заболеваемости, действовать нужно постепенно.
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