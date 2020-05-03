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Происшествия

Украинец «в поисках лучших условий для жизни» шел пешком в Крым в обход границы

14:26 воскресенье, 3 мая 2020

В отношении гражданина Украины, пытавшегося попасть в Крым в обход пункта пропуска, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым возбудили уголовное дело в отношении жителя Черновицкой области, гражданина Украины 1978 г.р. за «пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска».

Гражданин Украины был задержан пограничниками при следовании в пешем порядке с территории материковой Украины. Документов при себе не имел.

В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым «в поисках лучших условий для жизни». К линии разграничения следовал попутным транспортом, преодолев за неделю около 800 километров. Украинский пункт пропуска «Каланчак» беспрепятственно обошел в темное время суток.

В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), принято решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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