Украинец «в поисках лучших условий для жизни» шел пешком в Крым в обход границы

В отношении гражданина Украины, пытавшегося попасть в Крым в обход пункта пропуска, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым возбудили уголовное дело в отношении жителя Черновицкой области, гражданина Украины 1978 г.р. за «пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска».

Гражданин Украины был задержан пограничниками при следовании в пешем порядке с территории материковой Украины. Документов при себе не имел.

В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым «в поисках лучших условий для жизни». К линии разграничения следовал попутным транспортом, преодолев за неделю около 800 километров. Украинский пункт пропуска «Каланчак» беспрепятственно обошел в темное время суток.

В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), принято решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе в ДТП погиб один из четверых заблокированных в машинах. Один человек погиб, четыре человека оказались заблокированы в двух легковых автомобилях, столкнувшихся сегодня на Качинском шоссе в Севастополе.

В Крыму выбивали двери обсерватора, чтобы сбежать. Несознательные граждане выбивали двери, пытаясь вырваться из республиканского обсерватора. Полиция навела порядок.

В севастопольскую больницу поступил человек с ножевыми ранениями. Нож в спину жертва получила на улице города.

Под Феодосией обнаружили 100-киллограмовую авиабомбу. Взрывотехники в Крыму обезвредили 18 снарядов времен Второй мировой войны, в том числе 100-киллограмовую фугасную авиабомбу, найденную в районе села Орджоникидзе под Феодосией.