Соратник Жириновского стал самым богатым членом заксобрания Севастополя

По итогам декларационной кампании вице-спикер Журавлев возглавил пятерку парламентариев, которые получили больше всего денег в прошлом году.

По итогам декларационной кампании, в ходе которой депутаты заксобрания Севастополя отчитались о личных и своих семей доходах и недвижимости, стала известна пятерка самых богатых парламентариев.

На первом месте — вице-спикер Илья Журавлев, который вместе со своей женой получил в прошлом году 63,49 миллиона рублей, за ним идут Алексей Климов (считается человеком депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который в 2019 году руководил севастопольским отделением партии «Единая Россия») с 18,31 миллиона и Вячеслав Камзолов, семья которого, согласно данным ЕГРЮЛ РФ и системы Rusprofile, причастна к бизнесу семьи экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, — у него 15,31 миллиона рублей.

На четвертом месте — отец девяти детей Сергей Лисейцев, получивший в 2019 году 10,15 миллиона рублей. На пятом — Андрей Куринов с 5,52 миллиона рублей, сказано в опубликованных на сайте ЗС Севастополя материалах.

Ранее СМИ сообщили, что десятка самых богатых депутатов парламента Крыма по итогам 2019 года выглядит так: Светлана Шабельникова — в прошлом году получила 137,06 миллиона рублей; Николай Янаки — 61,78 миллиона рублей; Владимир Демченко (+ жена) — 50,23 миллиона; Владимир Бобков (+ жена) — 36,72 миллиона; Евгений Михайлов — 30,16 миллиона; Олег Свешников — 28,62 миллиона: Михаил Смолянов (+ жена) — 28,02 миллиона; Владимир Константинов — 22,05 миллиона; Александр Файнгольд (+ жена) — 21,32 миллиона; Петр Калын — 20,89 миллиона; Юрий Ветоха (+ жена) — 18,95 миллиона; Оксана Сергиенко (+ муж) — 14,56 миллиона; Сергей Бородкин — 14,48 миллиона; Чингиз Якубов — 13,36 миллиона рублей.

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