Власть
Соратник Жириновского стал самым богатым членом заксобрания Севастополя
По итогам декларационной кампании вице-спикер Журавлев возглавил пятерку парламентариев, которые получили больше всего денег в прошлом году.
По итогам декларационной кампании, в ходе которой депутаты заксобрания Севастополя отчитались о личных и своих семей доходах и недвижимости, стала известна пятерка самых богатых парламентариев.
На первом месте — вице-спикер Илья Журавлев, который вместе со своей женой получил в прошлом году 63,49 миллиона рублей, за ним идут Алексей Климов (считается человеком депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который в 2019 году руководил севастопольским отделением партии «Единая Россия») с 18,31 миллиона и Вячеслав Камзолов, семья которого, согласно данным ЕГРЮЛ РФ и системы Rusprofile, причастна к бизнесу семьи экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, — у него 15,31 миллиона рублей.
На четвертом месте — отец девяти детей Сергей Лисейцев, получивший в 2019 году 10,15 миллиона рублей. На пятом — Андрей Куринов с 5,52 миллиона рублей, сказано в опубликованных на сайте ЗС Севастополя материалах.
Ранее СМИ сообщили, что десятка самых богатых депутатов парламента Крыма по итогам 2019 года выглядит так: Светлана Шабельникова — в прошлом году получила 137,06 миллиона рублей; Николай Янаки — 61,78 миллиона рублей; Владимир Демченко (+ жена) — 50,23 миллиона; Владимир Бобков (+ жена) — 36,72 миллиона; Евгений Михайлов — 30,16 миллиона; Олег Свешников — 28,62 миллиона: Михаил Смолянов (+ жена) — 28,02 миллиона; Владимир Константинов — 22,05 миллиона; Александр Файнгольд (+ жена) — 21,32 миллиона; Петр Калын — 20,89 миллиона; Юрий Ветоха (+ жена) — 18,95 миллиона; Оксана Сергиенко (+ муж) — 14,56 миллиона; Сергей Бородкин — 14,48 миллиона; Чингиз Якубов — 13,36 миллиона рублей.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Скончался вице-премьер правительства Крыма. Заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев скончался сегодня утром.
Константинов не хочет, чтобы в Крыму вводили электронные пропуска. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов убежден, что в республике нет необходимости вводить электронные пропуска по примеру Москвы и некоторых других регионов.
Киев обратился к генсеку ОБСЕ по поводу Крыма. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер провели видеовстречу, в ходе которой договорились осуществить совместный визит в Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации.
Российский премьер заразился коронавирусом. У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус.
Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции
Нельзя снимать все ограничения сразу после того, как в стране будет пройден пик заболеваемости, действовать нужно постепенно.
Антикоронавирусный режим в Севастополе может быть продлен до осени
Развожаев развенчал надежды горожан на то, что инфекционная проблема исчезнет по щелчку пальцев.
Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды
Ограничения, необходимые для экономии воды, коснутся в первую очередь садовых товариществ.
Сводка за сутки: коронавирус нашли у членов церковного хора, певших на Пасху
По состоянию на 2 мая в Крыму зафиксировали четыре новых случая коронавирусной инфекции.
вчера
Таксисты организовали схему нелегального завоза туристов в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал правоохранителей обратить особое внимание на оказание нелегальных услуг по доставке туристов на полуостров автомобильным транспортом.