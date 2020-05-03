Общество
Синоптики рассказали каким будет лето в Крыму
фото © Новости Крыма
В Крыму средняя температура воздуха в летние месяцы будет немного выше нормы, однако аномалий не ожидается.
Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Июнь по температуре получится выше нормы на два градуса, но по осадкам будет недобор на 20-40%. В июле – выше нормы на 1,5 градусов, по осадкам недобор составит 10-20%. Август выше нормы всего на один градус и недобор по осадкам – 20-40%», - сказал Тишковец.
При этом эксперт не согласился с коллегами, которые обещают на Юге России аномально жаркое лето. По его данным, в европейской части России лето будет «умеренным и комфортным», хотя и несколько засушливым. Хуже обстоят дела в азиатской части страны. В июне средние температуры на этих территориях превысят норму на 6-8 градусов. Там также будет наблюдаться дефицит осадков, а значит возникнет высокая пожарная опасность. Нетипично жарким будет лето и в Сибири.
Также специалист дал неутешительный прогноз для Украины, где осадков выпадет еще меньше, чем в Крыму.
«В Украине ожидаю, что будет засуха. Дефицит осадков до 60-80%. Это будет удар по сельскому хозяйству», - считает эксперт.
Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму всю следующую неделю Крым будет заливать дождями. Во вторник ливни будут настолько сильными, что за день выпадет месячная норма осадков – 36 мм. Дневная температура воздуха понизится до +15…+20 градусов. Однако вторая половина мая будет теплой и без значительных осадков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Месячная норма за день: Крым зальет дождями. Всю следующую неделю Крым будет заливать дождями. Однако во вторник ливни будут настолько сильными, что за день выпадет месячная норма осадков.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 2 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 14 до 24, ближайшей ночью от 9 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 32 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Виноват коронавирус: синоптики объяснили переменчивую погоду в Крыму. Среднемесячная температура воздуха в апреле была ниже климатической нормы в связи с приостановкой промышленных предприятий, которые влияют на климат в мире.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 1 мая. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 13 до 24, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.
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