Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 3 мая
Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 14 до 23, ближайшей ночью от 10 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 3 мая.
В Симферополе утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 81 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 20, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.
В Ялте утром и днем - малооблачно, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 79 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 17, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.
В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 79 процентов. Ветер северо-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 15, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.
В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов. Ветер юго-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.
В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 85 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 15, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.
В Евпатории утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 83 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 19, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 88 процентов. Ветер восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 21, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 91 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 18, ближайшей ночью от 11 до 14 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Артеке - 12, в бухте Ласпи - 12, в Евпатории - 13, в Керчи - 13, в Мисхоре - 12, в Мысовом - 13, в Севастополе - 12, в Феодосии - 13, в Черноморском - 13, в Ялте - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 13 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 12, в Сочи - 15, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.
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