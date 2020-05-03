Обсерватор - не санаторий: «постояльцы» крымского обсерватора пожаловались на питание

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В Крыму считают, что государство должно обеспечить определенный уровень содержания, но требовать особого питания россияне, приезжающие в Крым без всяких на то оснований, не имеют права.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так, в ходе заседания вице-премьер РК Елена Романовская рассказала, как организовано питание в четырех крымских обсерваторах:

— У санатория «Здравница» своя столовая, очень хорошая, у «Прибоя» аутсорсинг, у «Мисхора» — своя столовая. У Дома писателя им. Чехова также аутсорсинг, все в одноразовой посуде, с утилизацией, как и положено.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что из санатория «Прибой» поступила в соцсети жалоба на качество питания.

— Чудес обеспечить не можем, но в рамках приличия то, что должно сделать государство, обеспечить. Индивидуально подойти, если есть показания к диетическому питанию, — поручил проверить жалобу Аксенов.

Пеньковская, в свою очередь, подчеркнула, что попадание в обсерватор жителей материка, едущих в Крым вопреки всем запретам – исключительно их заслуга, и требовать особого отношения они не вправе.

— Обсерватор – это у нас не санаторий и не больница. Согласна, те граждане, которые туда изолируются из числа контактных, они оказались в этой ситуации. Что касается граждан, которые приезжают, не имея на это оснований, требовать особого питания у них нет никакого морального права, — заявила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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