Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму рассказали подробности заражения коронавирусом в церкви ● Мини-отели продолжают работу в Крыму вопреки запрету ● Власти Крыма жалуются, что не могут контролировать приезжих ● В Крыму четырех пассажиров самолета отправили в обсерватор ● В Крыму увеличилось число больных пневмонией, зараженных коронавирусом
Обсерватор - не санаторий: «постояльцы» крымского обсерватора пожаловались на питание
фото © na-kurorte.info
В Крыму считают, что государство должно обеспечить определенный уровень содержания, но требовать особого питания россияне, приезжающие в Крым без всяких на то оснований, не имеют права.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так, в ходе заседания вице-премьер РК Елена Романовская рассказала, как организовано питание в четырех крымских обсерваторах:
— У санатория «Здравница» своя столовая, очень хорошая, у «Прибоя» аутсорсинг, у «Мисхора» — своя столовая. У Дома писателя им. Чехова также аутсорсинг, все в одноразовой посуде, с утилизацией, как и положено.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что из санатория «Прибой» поступила в соцсети жалоба на качество питания.
— Чудес обеспечить не можем, но в рамках приличия то, что должно сделать государство, обеспечить. Индивидуально подойти, если есть показания к диетическому питанию, — поручил проверить жалобу Аксенов.
Пеньковская, в свою очередь, подчеркнула, что попадание в обсерватор жителей материка, едущих в Крым вопреки всем запретам – исключительно их заслуга, и требовать особого отношения они не вправе.
— Обсерватор – это у нас не санаторий и не больница. Согласна, те граждане, которые туда изолируются из числа контактных, они оказались в этой ситуации. Что касается граждан, которые приезжают, не имея на это оснований, требовать особого питания у них нет никакого морального права, — заявила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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