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Власть

На «шашлычные рейды» лесов Крыма отрядили более 50 групп силовиков

13:40 воскресенье, 3 мая 2020

За минувшие сутки мобильные группы провели более ста рейдов на предмет соблюдения запрета на посещение лесов в Крыму.

Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Вчера было проведено 105 рейдов по лесным массивам и особо охраняемым природным территориям. Работает 51 мобильная группа», – сообщил крымский премьер.

По словам Гоцанюка, с туристами, которые посещали леса, проведено более 340 профилактических бесед. Также было составлено два административных протокола по статье 8.39 КоАП (Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников).

Ранее власти Крыма установили запрет на посещение лесов до 12 мая. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву и готовить еду на открытом огне или углях.

За невыполнение требований пожарной безопасности виновным грозит штраф от 5 тысяч до 500 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция ушла в лес: в Крыму составили 250 протоколов за маевку. За прошедшие сутки полицейские составили более 250 протоколов на нарушителей самоизоляции.

Почти 250 человек в Крыму наказаны за нарушение режима самоизоляции 1 мая. Крымские полицейские привлекли к ответственности почти 250 нарушителей режима самоизоляции, которые решили погулять 1 мая.

Житель Алушты в третий раз попался на пьяной езде. В ходе осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по г. Алуште был остановлен автомобиль под управлением 35-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции. За прошедшие сутки в Республике Крым правоохранители выписали 307 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

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