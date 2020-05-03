Власть
На «шашлычные рейды» лесов Крыма отрядили более 50 групп силовиков
За минувшие сутки мобильные группы провели более ста рейдов на предмет соблюдения запрета на посещение лесов в Крыму.
Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Вчера было проведено 105 рейдов по лесным массивам и особо охраняемым природным территориям. Работает 51 мобильная группа», – сообщил крымский премьер.
По словам Гоцанюка, с туристами, которые посещали леса, проведено более 340 профилактических бесед. Также было составлено два административных протокола по статье 8.39 КоАП (Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников).
Ранее власти Крыма установили запрет на посещение лесов до 12 мая. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву и готовить еду на открытом огне или углях.
За невыполнение требований пожарной безопасности виновным грозит штраф от 5 тысяч до 500 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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