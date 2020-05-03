На новом участке «Тавриды» запустили движение транспорта

Строители трассы «Таврида» завершили работы в районе села Севастьяновка Бахчисарайского района и перезапустили движение на новый прямой участок.

Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Он пояснил, что раньше на этом участке транспортному потоку приходилось двигаться по зигзагу, делая большую петлю. Теперь для автомобилей открыт прямой съезд транспортной развязки Новопавловка – Скалистое – Глубокий яр, и они могут сократить маршрут.

Тем временем строительные работы сосредотачиваются на шестом этапе строительства протяженностью 29 километров, который начинается на границе Бахчисарайского и Симферопольского районов и заканчивается на границе Бахчисарайского района и Севастополя.

«Это один из самых сложных этапов, так как работы на нем осложнялись необходимостью переключения большого количества коммуникаций и решения земельных вопросов. Он готов на 72%», - пояснил Назаров, отметив, что строительство идет по плану и в соответствии с графиками.

Сейчас на этом участке рабочие готовят основание под укладку асфальтобетона, строят надземные пешеходные переходы, а также проводят гидроизоляцию мостов и озеленение с гидропосевом.

«Продолжается установка барьерного ограждения и укрепление обочин - от качества выполнения этих работ особенно зависит безопасность дорожного движения на трассе», - отметил пресс-секретарь.

Завершить строительство планируют к сентябрю. После этого движение будет запущено по всем четырем полосам федеральной трассы. Один из крупнейших объектов ФЦП в Крыму сегодня готов на 87%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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