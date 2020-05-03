Предприятие «Массандра» заложило в коллекцию вино к 100-летию Победы.

Об этом сообщает сайт завода.

Подконтрольный России министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что «партия из тысячи бутылок «Муската розового Южнобережного» урожая 2015 года отправлена на дополнительную бутылочную выдержку в знаменитую коллекцию «Массандры».

Гендиректор «Массандры» Янина Павленко утверждает, что через 25 лет, к 100-летию победы, «Мускат розовый южнобережный» достигнет особого шарма, а также сохранит все лучшие «воспоминания» о сезоне».

В прошлом сезоне крымское предприятие «Массандра» собрало винограда на 514 тонн меньше, чем в 2018 году.

Крымское предприятие «Массандра» после «национализации» объявили собственностью Управления делами президента России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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