Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом ● Антикоронавирусный режим в Севастополе может быть продлен до осени ● Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса ● Более 4000 предприятий Крыма подали заявки на возобновление работы ● В Севастополе подтвердился еще один случай заражения коронавирусом
Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции
фото © Новости Крыма
Нельзя снимать все ограничения сразу после того, как в стране будет пройден пик заболеваемости, действовать нужно постепенно.
Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».
«Эта процедура (отмена ограничений – ред.) все равно займет определенное время до ситуации стабилизации, и нужно контролировать еще популяционный иммунитет», - цитирует министра ТАСС.
По мнению чиновника, выход на плато по заболеваемости – еще не повод объявлять «праздник с хлопушками» и отменять все меры предосторожности.
«Для этого нужно построить целую систему, которая позволит не получить опять подъема заболевания», - пояснил министр.
На данный момент, в России выявлено более 124 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. При этом наблюдается рост заболеваемости: если за последний день апреля в России было подтверждено 7933 случая COVID-19, то за 1 мая это число выросло до 9623 случаев.
При этом, как сообщил Михаил Мурашко, от тысячи до тысячи трехсот пациентов в России подключены к аппаратам ИВЛ.
В Крыму на искусственной вентиляции легких по-прежнему находится только один пациент – 95-летняя жительница Алушты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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