Минздрав РФ предупредил о сложностях при отмене режима самоизоляции

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Нельзя снимать все ограничения сразу после того, как в стране будет пройден пик заболеваемости, действовать нужно постепенно.

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

«Эта процедура (отмена ограничений – ред.) все равно займет определенное время до ситуации стабилизации, и нужно контролировать еще популяционный иммунитет», - цитирует министра ТАСС.

По мнению чиновника, выход на плато по заболеваемости – еще не повод объявлять «праздник с хлопушками» и отменять все меры предосторожности.

«Для этого нужно построить целую систему, которая позволит не получить опять подъема заболевания», - пояснил министр.

На данный момент, в России выявлено более 124 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. При этом наблюдается рост заболеваемости: если за последний день апреля в России было подтверждено 7933 случая COVID-19, то за 1 мая это число выросло до 9623 случаев.

При этом, как сообщил Михаил Мурашко, от тысячи до тысячи трехсот пациентов в России подключены к аппаратам ИВЛ.

В Крыму на искусственной вентиляции легких по-прежнему находится только один пациент – 95-летняя жительница Алушты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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