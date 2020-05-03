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Коронавирус в Крыму

Мини-отели продолжают работу в Крыму вопреки запрету

17:00 воскресенье, 3 мая 2020
Мини-отели продолжают работу в Крыму вопреки запрету

фото © www.zeus.travel

Нелегальные мини-отели в Крыму продолжают принимать туристов, чем способствуют распространению коронавируса на полуострове.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Вчера мне звонили коллеги. В Черноморском, Ленинском и Сакском районах приезжих очень много. Это бьет по нам, по ситуации. Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом в жилых домах. Мне сейчас звонят – заполнены почти все. Кому война, кому мать родная», – сказал Аксенов.

Глава Крыма уверен, что частники, которые гонятся за заработком, подставляют себя и своих близких. В ближайшее время начнется массовая проверка мини-отелей в приморских поселках.

«Мы общались вплоть до того, что сделать обход всех, особенно прибрежных поселков, на установление личности, паспортного контроля и всего остального. Просто по-другому не справимся», – добавил Аксенов.

На данный момент в Крыму 105 выявленных случаев COVID-19, три человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 39 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. С 1 мая все приехавшие в Крым жители других регионов России, не имеющие жилья и собственности на территории республики, помещаются в обсерватор на 14 дней.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая, при этом с 1 мая возобновили работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и другие предприятия сферы услуг.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Эксперт: Крым из-за коронавируса в этом году потеряет около двух млн туристов. Крым в период пандемии коронавируса потеряет по сравнению с прошлым годом минимум 30% туристов или около 2 млн отдыхающих, заявил руководитель Крымского отделения союза туриндустрии Борис Зелинский.

В Крыму надеются с 12 мая начать подготовку пляжей и отелей к летнему сезону. Минкурортов провело IV онлайн конференцию по вопросам восстановления работы туриндустрии, в мероприятии приняли участие более 120 представителей туриндустрии и руководители органов власти Крыма, сообщает пресс-служба министерства.

В Крыму рассказали о перспективах туризма после снятия ограничений. После выхода из режима ограничений у Крыма появляются большие перспективы, связанные с развитием внутреннего туризма.

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