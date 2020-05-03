Коронавирус в Крыму
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Мини-отели продолжают работу в Крыму вопреки запрету
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Нелегальные мини-отели в Крыму продолжают принимать туристов, чем способствуют распространению коронавируса на полуострове.
Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Вчера мне звонили коллеги. В Черноморском, Ленинском и Сакском районах приезжих очень много. Это бьет по нам, по ситуации. Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом в жилых домах. Мне сейчас звонят – заполнены почти все. Кому война, кому мать родная», – сказал Аксенов.
Глава Крыма уверен, что частники, которые гонятся за заработком, подставляют себя и своих близких. В ближайшее время начнется массовая проверка мини-отелей в приморских поселках.
«Мы общались вплоть до того, что сделать обход всех, особенно прибрежных поселков, на установление личности, паспортного контроля и всего остального. Просто по-другому не справимся», – добавил Аксенов.
На данный момент в Крыму 105 выявленных случаев COVID-19, три человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 39 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. С 1 мая все приехавшие в Крым жители других регионов России, не имеющие жилья и собственности на территории республики, помещаются в обсерватор на 14 дней.
Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая, при этом с 1 мая возобновили работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и другие предприятия сферы услуг.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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