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Общество

Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм

16:28 воскресенье, 3 мая 2020
Ливни, грозы и град: на Крым надвигается шторм

фото © Новости Крыма

В ближайшие два дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации крымского гидрометцентра, 4 и 5 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 м/с.

В МЧС предупредили, что в такую погоду есть высокая вероятность обрыва линий связи, повреждения слабоукрепленных конструкций, а также возможны частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на Крым обрушатся сильные ливни: за день может выпасть месячная норма осадков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 3 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 14 до 23, ближайшей ночью от 10 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Месячная норма за день: Крым зальет дождями. Всю следующую неделю Крым будет заливать дождями. Однако во вторник ливни будут настолько сильными, что за день выпадет месячная норма осадков.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 2 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 14 до 24, ближайшей ночью от 9 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 32 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Виноват коронавирус: синоптики объяснили переменчивую погоду в Крыму. Среднемесячная температура воздуха в апреле была ниже климатической нормы в связи с приостановкой промышленных предприятий, которые влияют на климат в мире.

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