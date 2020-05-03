Общество
Какой сегодня праздник 3 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 3 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День кондитера в России
Фото www.examen.ru
День кондитера, который в России отмечают 3 мая 2019 года, является профессиональным праздником тех, кто создает десерты. Если кулинар может накормить вкусно и сытно, то кондитер — подарить ни с чем не сравнимое удовольствие от изысканных сладких блюд.Это люди, которые дарят радость. Большинство людей не могут представить своей жизни без десертов, а значит те, кто их создают, заслуживают поздравлений и слов благодарности в свой праздник.
Есть версия, что дата праздника День кондитера была выбрана не случайно. За основу было взято историческое событие. Именно 3 мая 1932 года в бывшем Советском Союзе открылся институт кондитерской промышленности. Так производство сладостей вышло на новый уровень. Само заведение занималось улучшениями оборудования и самого процесса производства десертов. Все это повлияло на качество готовых изделий.
Международный день Солнца (Sun Day)
Фото pixabay.com
Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем Солнца или Международным днем Солнца.
Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe) и организует на добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.
Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы разных стран организуют мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.
Окликание предков
Народный праздник «Окликание предков» отмечается 3 мая (по старому стилю - 20 апреля). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобного Феодора Трихины (власяничника). Другие названия праздника: «Феодор», «Федор Неводник», «Окликание родителей», «Родовые угорья», «Печной праздник». Народная легенда гласит, что в этот день души умерших предков, которые тоскуют по земной жизни, могут навестить мир живых. Исчезают преграды между мирами. Но одна все же остается. Чтобы душа близкого человека смогла переступить черту и ступить в мир живых, ее необходимо окликать и причитать. Только так она получит возможность до полуночи погостить здесь.
Также сегодня, 3 мая, отмечают такие праздники:
- Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day)
- День памяти преподобного Феодора Трихины
- День возрождения карачаевского народа
- День матери в Литве
- День жен-мироносиц
- День положительности в уме
- День солнечных пятнашек
- День рождения «спама»
- Международный день тубы (International Tuba Day)
- День тюркизма
- День кексов с малиной (National Raspberry Popover Day) в США
- День паранормальных явлений (National Paranormal Day) в США
- Фестиваль попугая (Festival of the Parrot) во Франции
- День медитации в саду (National Garden Meditation Day) в США
- День Конституции Японии
Сегодня именины празднуют: Григорий, Федор, Феодора, Закхей, Александр, Афанасий, Стахий, Анастасий, Гавриил, Иосаф, Аргира, Ветран, Виола, Феотим, Хрисипп.
Что происходило 3 мая в прошлые годы
1493 - Папа римский Александр VI (Alexander PP. VI) Опубликовал первую буллу Inter cetera, делящую Новый Свет между Испания и Португалия.
1494 - Христофор Колумб открыл Ямайку
1783 - года российская императрица Екатерина Вторая запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться из мест последней ревизии: состоялось закрепощение крестьян
1791 - Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 маяпервую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США). В Польше этот день отмечается как национальный праздник
1815 - образовано Царство Польское, что согласно решению Венского конгресса стало частью Российской империи
1841 - Новая Зеландия объявлена британской колонией
1880 - открыто первый в Украине львовский конный трамвай
1902 - В США созданы компании «Пепси-кола» и «Миннесота майнинг энд меньюфекчеринг.
1904 - Американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.
1943 - В Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет устанавливается трудовая повинность на неполный рабочий день.
1991 - В столице Намибии подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. По решению ЮНЕСКО определен как Всемирный день свободы печати
1995 - указом Президента Л. Кучмы установлен первый после 1991 года орден УкраиныБогдана Хмельницкого
2004 - протестантские церкви, Существовали в Нидерландах в течение сотен лет раздельно, объединились в Протестантскую церковь Нидерландов
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 мая. Какие праздники будут завтра?
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