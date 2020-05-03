Какой сегодня праздник 3 мая

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Сегодня, 3 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День кондитера в России

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День кондитера, который в России отмечают 3 мая 2019 года, является профессиональным праздником тех, кто создает десерты. Если кулинар может накормить вкусно и сытно, то кондитер — подарить ни с чем не сравнимое удовольствие от изысканных сладких блюд.Это люди, которые дарят радость. Большинство людей не могут представить своей жизни без десертов, а значит те, кто их создают, заслуживают поздравлений и слов благодарности в свой праздник.

Есть версия, что дата праздника День кондитера была выбрана не случайно. За основу было взято историческое событие. Именно 3 мая 1932 года в бывшем Советском Союзе открылся институт кондитерской промышленности. Так производство сладостей вышло на новый уровень. Само заведение занималось улучшениями оборудования и самого процесса производства десертов. Все это повлияло на качество готовых изделий.

Международный день Солнца (Sun Day)

Фото pixabay.com

Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем ​​Солнца или Международным днем ​​Солнца.

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe) и организует на добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы разных стран организуют мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.

Окликание предков

Народный праздник «Окликание предков» отмечается 3 мая (по старому стилю - 20 апреля). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобного Феодора Трихины (власяничника). Другие названия праздника: «Феодор», «Федор Неводник», «Окликание родителей», «Родовые угорья», «Печной праздник». Народная легенда гласит, что в этот день души умерших предков, которые тоскуют по земной жизни, могут навестить мир живых. Исчезают преграды между мирами. Но одна все же остается. Чтобы душа близкого человека смогла переступить черту и ступить в мир живых, ее необходимо окликать и причитать. Только так она получит возможность до полуночи погостить здесь.

Также сегодня, 3 мая, отмечают такие праздники:

- Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day)

- День памяти преподобного Феодора Трихины

- День возрождения карачаевского народа

- День матери в Литве

- День жен-мироносиц

- День положительности в уме

- День солнечных пятнашек

- День рождения «спама»

- Международный день тубы (International Tuba Day)

- День тюркизма

- День кексов с малиной (National Raspberry Popover Day) в США

- День паранормальных явлений (National Paranormal Day) в США

- Фестиваль попугая (Festival of the Parrot) во Франции

- День медитации в саду (National Garden Meditation Day) в США

- День Конституции Японии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Федор, Феодора, Закхей, Александр, Афанасий, Стахий, Анастасий, Гавриил, Иосаф, Аргира, Ветран, Виола, Феотим, Хрисипп.

Что происходило 3 мая в прошлые годы

1493 - Папа римский Александр VI (Alexander PP. VI) Опубликовал первую буллу Inter cetera, делящую Новый Свет между Испания и Португалия.

1494 - Христофор Колумб открыл Ямайку

1783 - года российская императрица Екатерина Вторая запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться из мест последней ревизии: состоялось закрепощение крестьян

1791 - Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 маяпервую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США). В Польше этот день отмечается как национальный праздник

1815 - образовано Царство Польское, что согласно решению Венского конгресса стало частью Российской империи

1841 - Новая Зеландия объявлена британской колонией

1880 - открыто первый в Украине львовский конный трамвай

1902 - В США созданы компании «Пепси-кола» и «Миннесота майнинг энд меньюфекчеринг.

1904 - Американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.

1943 - В Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет устанавливается трудовая повинность на неполный рабочий день.

1991 - В столице Намибии подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. По решению ЮНЕСКО определен как Всемирный день свободы печати

1995 - указом Президента Л. Кучмы установлен первый после 1991 года орден УкраиныБогдана Хмельницкого

2004 - протестантские церкви, Существовали в Нидерландах в течение сотен лет раздельно, объединились в Протестантскую церковь Нидерландов

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 мая. Какие праздники будут завтра?

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