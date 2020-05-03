Голод, болезни, жара: группа крымчан ждет спасения с Гоа

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Несколько десятков крымчан уже больше месяца ждут, чтобы их вывезли из индийского региона Гоа.

Жительница Крыма Юлия вместе с двухлетним сыном прилетела на Гоа в середине января, чтобы оздоровить ребенка и улететь домой 25 марта. За несколько дней до отлета Индию закрыли на карантин и отменили все авиарейсы. С тех пор Юлия и еще больше тридцати крымчан коротают свои дни в духоте индийского побережья.

«Самой тяжелой была первая неделя, - вспоминает Юлия. – В Индии режим жесткого карантина начался 22 марта: сначала сказали, что на три дня закрывают абсолютно все. А у нас 25 марта должен был быть рейс, поэтому мы подготовились, купили еды на эти три дня, потому что были уверены, что скоро уедем».

Но оказалось, что рейс отменили – а магазины так и не открыли. У людей, ставших заложниками обстоятельств, даже не было возможности снять деньги из банкомата или купить хоть что-то съедобное.

«В один из первых дней карантина, когда у нас ничего не было, наши хозяева принесли одну большую картофелину: им кто-то дал. Радости не было предела! Это был наш обед на двоих, - женщина улыбается в трубку. – Когда мы приехали, у меня ребенок был с пухленькими щечками, а сейчас похудел на несколько килограммов».

Через неделю жесткий режим ограничений немного ослабили: стали работать некоторые продуктовые лавки, получилось добыть хоть какую-то еду. Слава Богу, осталась крыша над головой: с хозяевами повезло, радуется женщина. Хоть это везение и влетает в копеечку.

«Жилье в сутки здесь обходится в среднем в тысячу рублей. Сейчас, возможно, в некоторых местах цены и стали ниже, но я отсюда с ребенком уже не хочу никуда переезжать, потому что меня и пустят куда-то вряд ли: местные жители новых туристов боятся», - объясняет Юлия.

Пока что спасает то, что крымчанка продолжает работать в удаленном режиме и получает кое-какие деньги, которые пересылает из Крыма муж, который остался дома с двумя старшими детьми.

Другое дело – невыносимая индийская жара: комфортные для отдыха температуры остались в феврале и в марте. Теперь Индия приближается к сезону дождей.

«Вообще апрель и май в Индии – это очень сложные месяцы, когда перед сезоном дождей климат становится намного тяжелее и находиться здесь просто невозможно.

Сейчас здесь больше 40 градусов в тени и очень большая влажность. Даже взрослому человеку тяжело это переносить. Я не представляю, каково пожилым людям, а здесь такие есть».

Тяжело такая погода переносится и детьми: из-за сильной жары, постоянного горячего воздуха, голода и стресса у сына Юлии началась сильная аллергия на солнце.

«Он вообще не может выходить днем на улицу – у него сразу появляется сыпь, болезненные ощущения, корочка, он плачет, чешется. Мы пропили лекарства от аллергии, доктор нам до заката солнца вообще запретила выходить из дома, - переживает женщина. – Мы практически все время сидим дома, никуда не выходим.

Только ненадолго после заката, чтобы подышать воздухом. На пляж ходить строго нельзя: чуть что, сразу появляется полиция и всех очень быстро разгоняет».Забрали всех, кроме южан

За все время карантина за российскими туристами на Гоа прилетели только два борта, причем оба были коммерческие.

«Рейсы были в конце марта, билет на одного человека стоил от 65 до 80 тысяч. Представляете, сколько стоило бы вывезти семью из двух или из трех человек? Сами понимаете, никто не рассчитывал на такие суммы. Эти два рейса, в итоге, вылетели почти пустыми», - сообщила Юлия.

После этого крымчане вместе с жителями других регионов только и делают, что заполняют кипы бумажных анкет на возвращение.

«Сначала анкеты собирало генконсульство, потом были яндекс-формы какого-то фонда, потом этот фонд тоже испарился и это все перешло в полномочия Госуслуг, - перечислила женщина. – Мы уже сбились со счета, если честно. Следующий рейс был только 17 апреля, после него еще несколько. Забирали в первую очередь туристов из Москвы, Московской области. В итоге, вывезли практически все регионы, остались только мы. У нас вызывает возмущение и непонимание то, почему не вывозят южные регионы. Нас просто игнорируют, как будто мы невидимые».

При этом, отмечает женщина, республиканские власти и власти из других регионов постоянно находятся с застрявшими туристами на связи, пытаются поддерживать, узнают, что нужно.

Крымчане очень надеются, что их успеют вывезти до того, как в Индии начнется сезон дождей.

«Это сильные тропические ливни, которые идут сутками, не прекращаясь, здесь просто потоп начинается. Если муссон наступит раньше, мы здесь можем застрять еще на более долгий срок, - уверяет Юлия. – Нас предупредили, что мы в любом случае должны будем провести две недели в обсерваторе. Если другого варианта нет, то, конечно, мы согласны. В любом случае это – дом и это временная мера. Здесь сейчас находиться очень тяжело».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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