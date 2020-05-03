Власть
Аксенов заявил, что власти не будут помогать гражданам Украины, проживающим в Крыму
Власти Крыма не смогут материально поддержать граждан Украины, проживающих на полуострове, во время ограничений из-за коронавируса.
Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Например, пишет мужчина: «Моей семье нужна помощь». Согласен, – сообщил Аксенов. – «Уроженец Симферополя. Имею на иждивении трех маленьких дочек. Но они на сегодняшний день являются все гражданами Украины. У них и у жены есть только украинские паспорта». Все понимаю. Понятная ситуация. Но, к сожалению, граждан Украины не сможем материально поддержать».
Ранее власти Крыма расширили перечень дополнительных мер поддержки, связанных с выплатой ежемесячных и единовременных пособий для одиноких мам и для родителей детей-инвалидов.
30 апреля выплаты по пакету мер социальной поддержки, в том числе установленных в связи с режимом повышенной готовности, были перечислены жителям Крыма. Общая сумма перечисленных средств составила 686,2 млн рублей.
На данный момент в Крыму 105 выявленных случаев COVID-19, три человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 39 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением. С 1 мая все приехавшие в Крым жители других регионов России, не имеющие жилья и собственности на территории республики, помещаются в обсерватор на 14 дней.
Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая, при этом с 1 мая возобновили работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и другие предприятия сферы услуг.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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