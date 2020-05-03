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Власть

Аксенов сообщил о «хакерской атаке из соседнего государства»

19:24 воскресенье, 3 мая 2020

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что хакеры пытались сорвать работу сайта правительства Крыма.

Об этом он сообщил 3 мая на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

«Была организована DDoS-атака. Именно через регистрацию предприятий пытались свалить сайт правительства. Работа у нас до ночи была, но ситуацию, сказали, что поправили. Доброжелатели, я думаю, из соседней страны», – сказал Аксенов.

Предприятия, которым с 1 мая разрешили возобновить работу, должны отправить уведомление через портал правительства Крыма. По данным местных властей, уже было подано больше семи тысяч таких уведомлений.

С 1 мая в Крыму российские власти разрешили возобновить работу некоторых отраслей после введенных ранее ограничений из-за угрозы коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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