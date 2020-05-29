Жертвами всего одного вида мошенников стали полторы тысячи севастопольцев

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Более 1,5 тысячи севастопольцев стали жертвами мошенников, которые ходят по домам под видом представителей ресурсоснабжающих организаций.

Об этом сообщил уполномоченный по защите прав человека в Севастополе Павел Буцай.

В основном мошенники приходят днем, когда пожилые люди дома одни. Ведь они в большинстве своем более доверчивы по отношению к тем, кто представляется официальным лицом.

Все излишне доверчивые граждане обрели статус пострадавших: убедив хозяина жилья, что установленные у него приборы учета не соответствуют нормам, мошенники срывали защитные пломбы и меняли счетчики на новые.

А ресурсоснабжающие организации, у которых новые счетчики не зарегистрированы, затем начисляли обманутым плату с учетом повышающего коэффициента.

«В итоге счета за электроэнергию выросли в десятки раз», – сообщил Буцай.

Среди пострадавших много людей со статусом ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны и жителей осажденного Севастополя.

В ноябре прошлого года, рассказал омбудсмен, проблема обсуждалась на уровне заксобрания. Тогда представители ресурсоснабжающих организаций пообещали отложить воздействие на должников до выработки удовлетворяющего всех решения. Однако на практике работа по взиманию долгов через суды по-прежнему ведется.

«В Республике Крым поступили совершенно иначе – никто не применял по отношению к пострадавшим повышающих коэффициентов. Понятно, что прибыль для бизнеса – главный приоритет, но это не должно достигаться любой ценой», – сказал омбудсмен.

Он предложил провести в заксобрании еще одну встречу по этому поводу. А пока еще раз напоминаем жителям Севастополя, что к предложениям заменить счетчик, да и вообще к нежданным гостям, надо относиться крайне осторожно. Не всякий, кто представляется лицом официальным, является таковым.

В тексте использованы материалы: Форпост

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