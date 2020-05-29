За время самоизоляции в Крыму улучшилось состояние растений и стало больше птиц

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Экологический мониторинг за последние полтора месяца в Крыму показал: состояние растений улучшилось, воздух стал чище, а птиц — больше.

Об этом во время пресс-конференции рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

Он уточнил, что один-два раза в месяц, согласно государственной программе, на которую выделяются деньги, проводится мониторинг состояния рек, воздуха, воды и почвы.

— Полгода-год назад результаты нас не радовали — накопление тяжелых металлов было не в нашу пользу. Недавно берем пробы возле трассы и немного дальше, где чище. И что вы думаете? В 2,5 раза за полтора месяца уменьшилась нагрузка на растения. На 25-30% состояние растений улучшилось в связи с уменьшением тяжелых металлов. С уверенностью могу сказать, что мы с вами без прежнего потока машин и техники, особенно последние полтора месяца, точно дышим легче, — рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма и подчеркнул, что по его личным наблюдениям в Крыму стал значительно больше птиц.

— Влияние (карантинных мероприятий, периода самоизоляции, — ред.) есть и однозначно доказано, — подчеркнул Паштецкий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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