За сутки 36 приезжих отправили в крымские обсерваторы

За сутки в обсерваторы поместили 36 граждан, прибывших на территорию полуострова.

Об этом рассказал заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

— За сутки в обсерватор было помещено 36 граждан, которые пересекли границу. Через автомобильные пункты пропуска — 19 человек, 8 человек были доставлены из аэропорта, из железнодорожного вокзала 4 человека и прибывших через Крымский мост — 5 человек, — рассказал Крутиков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Крыму провели уникальную операцию и спасли жизнь онкобольному. Хирурги из клиники Святителя Луки КФУ успешно провели уникальную для Крыма операцию, сообщает пресс-служба вуза.