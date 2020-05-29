Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще 22 человека вылечились от коронавируса ● Крымчанам одобрили более 60 процентов заявок на отсрочку по кредитам ● В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом ● Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки ● Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек
За сутки 36 приезжих отправили в крымские обсерваторы
За сутки в обсерваторы поместили 36 граждан, прибывших на территорию полуострова.
Об этом рассказал заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.
— За сутки в обсерватор было помещено 36 граждан, которые пересекли границу. Через автомобильные пункты пропуска — 19 человек, 8 человек были доставлены из аэропорта, из железнодорожного вокзала 4 человека и прибывших через Крымский мост — 5 человек, — рассказал Крутиков.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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