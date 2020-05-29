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Коронавирус в Крыму

За сутки 36 приезжих отправили в крымские обсерваторы

14:32 пятница, 29 мая 2020

За сутки в обсерваторы поместили 36 граждан, прибывших на территорию полуострова.

Об этом рассказал заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

— За сутки в обсерватор было помещено 36 граждан, которые пересекли границу. Через автомобильные пункты пропуска — 19 человек, 8 человек были доставлены из аэропорта, из железнодорожного вокзала 4 человека и прибывших через Крымский мост — 5 человек, — рассказал Крутиков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки. Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.

Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек. COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.

В Крыму провели уникальную операцию и спасли жизнь онкобольному. Хирурги из клиники Святителя Луки КФУ успешно провели уникальную для Крыма операцию, сообщает пресс-служба вуза.

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