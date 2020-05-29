Втрое больше безработных: в феодосийском центре занятости аншлаг

За период действия временных правил регистрации граждан, феодосийский центр занятости принял более 1,2 тыс. заявлений от жителей округа о постановке на учет в качестве безработных. Это втрое больше, чем вне условий карантинного режима.

Такие цифры озвучил директор центра занятости в Феодосии Сергей Каминский.

«За период действия временных правил регистрации граждан от 8 апреля 2020 года подано более 1,2 тыс. заявлений. В сравнении: за период с 9 января этого года зарегистрировано 349. В настоящее время у нас на учете состоит более 1,4 тыс. человек. Ежедневно обрабатываем порядка полусотни заявлений,нагрузка на каждого сотрудника увеличилась в четыре раза. Я предполагаю, что к концу месяца на учете будет состоять не менее 1,8 тыс. граждан», - рассказал руководитель территориального отделения.

Каминский напомнил, что в связи с пандемией изменилась максимальная выплата пособия по безработице. В настоящее время она составляет 12 130 рублей. Такие суммы с апреля по июнь будут получать те, кто был уволен после 1 марта.

Дополнительно предусмотрены меры поддержки семьям с детьми: безработный родитель (но только один) может рассчитывать на ежемесячную денежную выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3 тыс. рублей.

Большинство обращаются в службу занятости в расчете на максимальные выплаты, при этом две трети обратившихся рассчитывать на них по закону не могут: «Есть и антирекорд, когда в расчете на меры поддержки для уволенных в карантинный период с заявлением к нам обратился человек, в последний раз работавший официально в 1993 году», - отметил руководитель центра.

Вместе с тем, из-за пандемии рынок труда в регионе действительно пострадал: «К сожалению, сейчас практически в два раза мы видим уменьшение количества вакансий по отношению к такому же периоду прошлого года. На сегодня в базе находится 352 вакансии на 748 рабочих мест. Ситуация выровняется только с началом работы предприятий санаторно – курортной и туристической сферы, сферы обслуживания. Количество безработных тогда уменьшится на треть», - прогнозируют в городской службе занятости.

При этом самыми востребованными в Феодосии остаются профессии медицинских работников. Это врачи, медсестры и младший медицинский персонал. «Всегда есть потребность в бухгалтерах, инженерах по охране труда, водителях, поварах», - перечислил Каминский.

Он также пояснил, что на период действия временных правил, крымские центры занятости работают в удаленном режиме. Регистрация граждан, как и повторные приемы, проходят удаленно при помощи портала «Работа в России» и в телефонном режиме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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