Власти Ялты забрали в собственность муниципалитета общественный туалет

Общественный туалет в торговом центре «Фонтан» на набережной Ялты возвращен в собственность города и передан на баланс муниципального предприятия.

Об этом сообщил заместитель главы местной администрации Дмитрий Карнаух.

«Со стороны городских властей неоднократно были высказаны претензии к работе этого объекта, который находился в аренде у коммерческой структуры, и прежде всего к его состоянию», – пояснил он.

В связи с этим, подчеркнул Карнаух, учитывая остроту проблемы с общественными туалетами в центре Ялты, власти вынуждены были прекратить арендные отношения и передать объект на обслуживание муниципальному унитарному предприятию «ТИЦ ЮБК».

В свою очередь руководитель этого МУП Владимир Добровольский заверил, что заведение приводится в порядок, есть сотрудник, ответственный за его состояние, оплата услуги по установленному тарифу в размере 15 рублей взимается через кассовый аппарат, а некоторые категории граждан могут пользоваться им бесплатно. «Сейчас туалет открыт с 9 до 20 часов, а во время курортного сезона его работа будет продлена до 23 часов», – пообещал он.

При этом Добровольский обратил внимание, что в центральной части Ялты его муниципальное предприятие обслуживает пять общественных туалетов. «Кроме «Фонтана», это объекты на Приморском пляже, на улицах Екатерининская, Пушкинская и Чехова, а также на ул. Игнатенко, где сейчас завершается косметический ремонт», – уточнил он.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продлили действие прошлогодних пляжных паспортов. Для пользователей пляжей продлено действие паспорта пляжа, выданного в 2019 году.

Симферополю пообещали дать чуть больше воды. Строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов обеспечит столицу Крыма дополнительными 50 тыс кубометров воды ежесуточно.

Власти Феодосии хотят выяснить как вино попало в ливневку города. Администрация Феодосии проводит проверку по факту выброса в городскую ливневую канализацию на набережной жидких отходов с характерным винным цветом и запахом.

В Ялте снова будут проводить субботники. Ближайшее общегородское мероприятие по уборке территории запланировано на 30 мая, сообщает пресс-служба администрации Ялты.