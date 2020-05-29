Власть
Власти Ялты забрали в собственность муниципалитета общественный туалет
Общественный туалет в торговом центре «Фонтан» на набережной Ялты возвращен в собственность города и передан на баланс муниципального предприятия.
Об этом сообщил заместитель главы местной администрации Дмитрий Карнаух.
«Со стороны городских властей неоднократно были высказаны претензии к работе этого объекта, который находился в аренде у коммерческой структуры, и прежде всего к его состоянию», – пояснил он.
В связи с этим, подчеркнул Карнаух, учитывая остроту проблемы с общественными туалетами в центре Ялты, власти вынуждены были прекратить арендные отношения и передать объект на обслуживание муниципальному унитарному предприятию «ТИЦ ЮБК».
В свою очередь руководитель этого МУП Владимир Добровольский заверил, что заведение приводится в порядок, есть сотрудник, ответственный за его состояние, оплата услуги по установленному тарифу в размере 15 рублей взимается через кассовый аппарат, а некоторые категории граждан могут пользоваться им бесплатно. «Сейчас туалет открыт с 9 до 20 часов, а во время курортного сезона его работа будет продлена до 23 часов», – пообещал он.
При этом Добровольский обратил внимание, что в центральной части Ялты его муниципальное предприятие обслуживает пять общественных туалетов. «Кроме «Фонтана», это объекты на Приморском пляже, на улицах Екатерининская, Пушкинская и Чехова, а также на ул. Игнатенко, где сейчас завершается косметический ремонт», – уточнил он.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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