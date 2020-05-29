Власть
Власти Крыма хотят, чтобы кинотеатры показывали советские фильмы о войне
фото © www.prakard.com
Министерство культуры Крыма подготовило рекомендации для кинотеатров о показе фильмов о войне после возобновления их деятельности.
Об этом сообщила руководитель ведомства Арина Новосельская.
«Мы уже прописали рекомендации, их поддержал глава республики, и рекомендательное письмо для прокатчиков от нашего ведомства уже подготовили. (Показывать) фильмы о доблести советского народа, снятые в советское время, фильмы современные о Великой Отечественной войне и локальных войнах, о русском духе, о Победе, о силе воли – все фильмы, которые историю могут широко, понятно, доступно для молодежи и для других возрастных категорий представить», – рассказала Новосельская.
Даже после возобновления работы кинотеатров в первое время заполнить прокат будет сложно – мировые кинопремьеры отменены или перенесены на более поздний срок. По словам министра, ожидается показ новых отечественных фильмов. Решение о возобновлении работы кинотеатров в Крыму пока не принято. «У нас планируется на следующей неделе совещание с кинопрокатчиками, после чего мы определимся, в каком режиме и как (кинотеатры) будут работать», – пояснила Новосельская.
Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии: посетителям советуют ходить в кино в масках, а в залах соблюдать дистанцию в 1 метр.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе приедет «мощная» группа китайцев. Несмотря на эпидемию коронавируса в мире, в Севастополе с 11 по 20 мая состоится международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который посетит китайская делегация.
Стартует показ первого крымскотатарского комедийного сериала. В воскресенье, 9 февраля в 20:00 на YouTube-канале Crimean Tatars – Q-TV, а также на страницах в соцсетях стартует показ первого крымскотатарского комедийного сериала «Шаматалы къоранта».
Экс-супруг Поклонской снимает фильм в Крыму. Перед Новым годом бывший муж Натальи Поклонской политик Иван Соловьев приступил к съемкам фильма, сюжет которого напрямую пресекается с темой его книги «Искушение».
Судакскую крепость «оккупировали» янычары. Генуэзская крепость в Судаке стала съемочной площадкой масштабного телепроекта, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом
В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.
Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек
COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
25 мая
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
26 мая
Симферополю пообещали дать чуть больше воды
Строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов обеспечит столицу Крыма дополнительными 50 тыс кубометров воды ежесуточно.