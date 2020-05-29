Власти Крыма хотят, чтобы кинотеатры показывали советские фильмы о войне

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Министерство культуры Крыма подготовило рекомендации для кинотеатров о показе фильмов о войне после возобновления их деятельности.

Об этом сообщила руководитель ведомства Арина Новосельская.

«Мы уже прописали рекомендации, их поддержал глава республики, и рекомендательное письмо для прокатчиков от нашего ведомства уже подготовили. (Показывать) фильмы о доблести советского народа, снятые в советское время, фильмы современные о Великой Отечественной войне и локальных войнах, о русском духе, о Победе, о силе воли – все фильмы, которые историю могут широко, понятно, доступно для молодежи и для других возрастных категорий представить», – рассказала Новосельская.

Даже после возобновления работы кинотеатров в первое время заполнить прокат будет сложно – мировые кинопремьеры отменены или перенесены на более поздний срок. По словам министра, ожидается показ новых отечественных фильмов. Решение о возобновлении работы кинотеатров в Крыму пока не принято. «У нас планируется на следующей неделе совещание с кинопрокатчиками, после чего мы определимся, в каком режиме и как (кинотеатры) будут работать», – пояснила Новосельская.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии: посетителям советуют ходить в кино в масках, а в залах соблюдать дистанцию в 1 метр.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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